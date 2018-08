Macri exhortó a empresarios a denunciar "pedidos indebidos" de la clase política

119137

Política

El presidente Mauricio Macri pidió a los empresarios que si se encuentran con "pedidos indebidos" en relación a presuntas coimas por parte de la clase política, recurran a él y al equipo de Gobierno para denunciarlo.

"Si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un Presidente al que acudir y un equipo de Gobierno al que denunciarlo", dijo Macri en un encuentro organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

El Presidente fue el primer orador de un encuentro que reúne a los empresarios más importantes del país. Entre ellos se encontraban están Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Alejandro Buhlgheroni (Pan American Energy), Enrique Cristofani (Santander) y Héctor Magnetto (Clarín).

"Estamos enfrentando una tormenta de frente", dijo Macri. Y agregó: "Mi intención no es negar para nada la agenda de dificultades, especialmente hasta que no lleguemos a un equilibrio fiscal, que nos hace depender del financiamiento externo. Vamos a estar expuestos a vulnerabilidades. Estamos expuestos a vulnerabilidad hoy", sostuvo según consigna el diario La Nación.

No obstante, consideró: "Tenemos el respaldo de las economías más importantes, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros y dejar atrás prácticas arraigadas durante décadas", agregó. "Comparto las preocupaciones y dudas del momento, pero es importante no perder el foco ante pronósticos catastróficos como que no tenemos futuro", sostuvo.