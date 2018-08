Un fotógrafo de EL POPULAR fue agredido por el titular de los Municipales

119146

Información General

En medio de la protesta municipal, que se lleva adelante por la puja salarial, el fotógrafo de EL POPULAR Medios, Tomás Pagano, fue agredido por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.

El hecho ocurrió esta mañana, mientras la Justicia le pedía al gremio que desistiera de la quema de gomas y la música fuerte. En ese contexto, Tomás Pagano se dirigió al Paseo Jesús Mendía, donde se encuentra instalada la carpa de reclamos, para registrar lo que estaba sucediendo. Lo hizo luego de haberse manifestado en las redes sociales, expresando su hartazgo por los ruidos molestos generados por gremio que lidera Stuppia y hasta llegó a proponer una fiesta en la puerta de su casa, para que experimente lo mismo.

Al llegar a la carpa se dirigió a Stuppia, quien se le acercó inmediatamente y con tono nada amigable comenzó a increparlo y luego a insultarlo. Posteriormente, se sumaron referentes del sindicato y la disputa continuó bajo la miraba pasiva de la policía que se encontraba en el lugar y que finalmente optó por "correr" a Pagano del lugar pero sin intervenir ante la reacción de los sindicalistas.

"Stupia por lo visto hace lo que quiere: puede prender fuego en la puerta de la Municipalidad, en el horario en que los chicos y la gente va a trabajar, poner música fuerte y hacer comida en la calle", se lamentó minutos más tarde Tomás Pagano, a modo de descargo.

Video: gentileza VERTE.TV



"Ese hombre, además, tiene tiempo de ponerse a leer mi Facebook ya que cuando fui a sacar fotos el primero en recibirme fue Stupia. Pensé que me venía a saludar pero no, me vino a patotear e insular por lo que puse en Facebook", explicó. Acto seguido, "sus compañeros empezaron a gritarme sobre cuestiones relacionadas con el Diario y mi familia". En ese momento, "la Policía me hizo un cordón y quedé separado de él" ante lo cual llamó a su hemano para que mediara por él en ese enfrentamiento.

Conclusión, "él sigue ahí y yo me tuve que volver a mi casa porque aunque no lo crea Yo soy el que alteraba el orden público. Todo muy patético", criticó Tomas Pagano.

Ahora, ¿qué fue lo que tanto enojó a José Stuppia como para que reaccionara así? Que Tomás Pagano haya puesto en su Facebbok que como ciudadano se sentía "harto del señor Jose Stupia y su forma de reclamar, molestando siempre a los demás". Y recordar que durante la Intendencia de "José Eseverri hizo lo mismo que ahora con Ezequiel Galli y todos dejan hacer lo que él quiere...".

Su cuestionamiento se centró en que pone "la música al palo a partir de las 7 A.M. despertando a todo el mundo, sin importarle si los vecinos son grandes, chicos, si están enfermos ni nada".

Pagano cerró su mensaje diciendo que "él puede hacer fuego en la calle, comer en la vereda, mientras que otras personas simplemente estacionan en la rayas de la senda peatonal" y luego "viene la Policía y te hace una multa o te saca a bocinazos (...) pero a este señor Stupia no. ¿Darle tanta impunidad o tan mafioso es que siempre va hacer lo que quiere y nadie le va a decir nada?". Y termina diciendo que "este finde voy organizar una fiesta en la puerta de su casa. Está todo el mundo invitado, con bebida y música al palo, y espero no ser echado ni molestado por la Policía".

Los mensajes de coincidencia y adhesión no tardaron en llegar y multiplicarse, poniendo en evidencia que los enojos por las formas de protesta cobran más protagonismo que la legitimidad de sus reclamos.

Alrededor de las 13.40, en la oficina de la auxiliar letrada de turno de la Fiscalía 4, quedó radicada la denuncia de Pagano. El objetivo es que la denuncia penal correspondiente por los agravios y difamación en la vía pública, tome estado institucional por las vías que corresponden. La exposición quedó respaldada por dos videos probatorios, aportados para la instrucción.