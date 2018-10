Buscan ayuda para poder sostener un merendero

122083

12.10 | Información General Barrio Trabajadores

Primero fue uno, después se sumaron algunos más y ahora son 26 los nenes y nenas que acuden a María Crispina por un vaso de leche o algo de pan, al frente del merendero "Estrellita de Oriente".

"Es desesperante ver a los chiquitos con hambre y muchas veces no tener qué darles", dice María Crispina Farías. La mujer de 52 años decidió abrir un merendero para los nenes y nenas del barrio Trabajadores y busca ayuda para poder sostener el proyecto que nació apenas hace algunos meses.



Bajo el nombre de "Estrellita de Oriente", el merendero que funciona en su propia casa ubicada en calle 100 Bis entre Alberdi y calle 17, recibe actualmente a 26 chiquitos. "La mayoría de las madres están solas y tienen entre 4 y 8 nenes", cuenta María Cristina, quien vive con su esposo y sus dos hijos.



Todo comenzó cuando se acercó un vecino a pedirle pan. Luego se sumó otro y otro más. Así llegó el momento en que los niños se contabilizaron en decenas. "Un día se me ocurrió preparar una merienda porque tenía muchas bolsitas de leche, junté lo esencial y los repartí", recuerda en la búsqueda del aquel momento exacto en que comenzó este camino solidario.



Por ahora, los nenes y nenas acuden al merendero los lunes, miércoles y viernes a las 18. "Todo lo consigo a pulmón, pan, facturas, lo que puedan darme", sostiene.



Sin embargo, el mayor desafío es poder tener un plato de comida para los 26 durante los fines de semana. "De lunes a viernes los nenes comen en la escuela, pero los sábados y domingos muchas veces no tienen qué comer", cuenta desde el corazón y con los ojos llenos de lágrimas.

Todo el que quiera colaborar puede hacerlo llamando a María Crispina al 15228000 o acercándose al merendero que funciona en el barrio Trabajadores.

