"La lechería viene declinando en Olavarría y se está acercando al final"

14.10 | Información General

El presidente de la Sociedad Rural, Fernando Luis, habló con El Popular. Advirtió que la lechería está a punto de desaparecer. Agregó que "somos más optimistas que hace tres años, pero los problemas son muchos" para el sector.

"Vamos a ser concretos: son más los problemas que las cuestiones buenas; somos más optimistas que hace tres años, pero los problemas son muchos, como los problemas que tiene la sociedad toda también, pero nosotros nos reunimos por el sector y hablamos de los problemas nuestros", dijo el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Fernando Luis, respecto de los dichos del ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, sobre los reclamos que los productores le hicieron conocer el viernes último. Al mismo tiempo, el ruralista hizo un rápido repaso por la situación de cada una de las actividades que integran el sector, para valorar el crecimiento de la ganadería y de las áreas sembradas en respuesta a las posibilidades de exportación.



En el marco de la apertura de la Expo Olavarría 2018, el funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal visitó Olavarría el viernes y recibió, junto al intendente Galli, a entre 10 y 15 productores representantes de los distintos rubros del campo, que le presentaron los reclamos del sector. "En realidad, siempre hay reclamos y debe haberlos. Porque el atraso que hay en muchos aspectos de la inversión rural da para reclamar, así como los desfasajes en lo que al tambo se refiere", argumentó Luis, aunque diferenció entre "reclamar sanamente y hacerlo de mala manera. Valoramos que el ministro venga y ponga la cara e independientemente de que luego se logre cambiar algo, creemos que es constructivo hacerle conocer nuestras inquietudes".





Nuestra fortaleza



La ganadería es, sin lugar a dudas, una de las fortalezas del partido de Olavarría. Hoy, "tiene un precedente medio austero, digámoslo, con precios muy quedados respecto de la inflación, por un tema de que la demanda interna no traccciona, porque evidentemente la calle está seca", indicó Luis.



Sin embargo, "las perspectivas exportadoras son inmejorables", a partir de mercados que se ampliaron y sumaron a los clásicos destinos de Europa, a gigantes como EE.UU. y China. Así "se abren muchas perspectivas exportadoras, eso incentiva que el productor pecuario vea con faros largos y no entre en liquidación", dijo, analizando una especie de retención evidenciada en la suba paulatina de stock del Partido.



En este sentido, admitió que hoy, los campos olavarrienses albergan más de 800 mil cabezas de ganado, contra el pico máximo de 830 mil, registrado en el período 2003/2004. "Habíamos llegado a caer hasta cerca de 700 mil, habíamos perdido como 100 mil cabezas, así que ahora venimos levantando todos los años un poquito".



"Porque el productor pecuario ve que si bien no es para descorchar, las perspectivas exportadoras son buenas y que en en algún punto, con un dólar que vale, la exportación va a traccionar el precio. Y bueno, la demanda interna, si Dios quiere y los números se van acomodando en el país, también se activará".



Los tambos, "hacia el final"



"La lechería viene declinando en Olavarría y se está acercando a la muerte, al final; en breve terminará de morir. Ese reclamo, advertencia, alerta, llamado de atención, se lo teníamos que hacer al ministro, que reconoció que tiene muchos reclamos de ese tipo. Es para que verifique que acá también sucede: muchísimos tambos han cerrado, van desapareciendo los últimos y esto es la crónica de una muerte anunciada", advirtió Fernando Luis.



En el encuentro entre el funcionario provincial y los productores, se habló además del tema de la infraestructura rural. "Hay una promesa que se hizo este año de que la Provincia iba a colaborar con trabajos en los caminos provinciales de tierra. Y el ministro ratificó que esa maquinaria gestionada por Vialidad va a llegar en algún momento, difícilmente en este año, sino que tal vez en 2019. Esa partida no se ha tocado ni retirado, por lo que confirmó que eso ocurrirá en el transcurso del año próximo".



Otras cuestiones planteadas se relacionan con restricciones crediticias y temas sanitarios, como la vacunación de carbunclo y un pedido para que la vacunación antiaftosa de la Provincia coincida con la que se desarrolla en el resto del país, para facilitar la logística del productor.



