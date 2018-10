Coopelectric hizo un gran aporte a la Unidad N°2 de Sierra Chica

122304

Información General

Entregó una bobina de cable de 3x35/50 para ser usada en el sector Intramuros. La saturación de las líneas existentes hizo necesario un amperaje más amplio.

La Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría entregó una bobina de cable de 3x35/50 para ser usada en el sector Intramuros de la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica ante la presencia del Director de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario José Castillo y por parte de la Cooperativa de Luz su presidente Ignacio Aramburu junto a una comitiva.

Castillo junto al Jefe del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur Diego Belinchón, el Director de la U2 Javier Maigua, el Subdirector de Asistencia y Tratamiento Marcelo Guevara y Subdirector de Seguridad Javier Pastorino compartieron el momento de la entrega del material que será empleado en el sector Intramuros donde funcionará el desarme tecnológico (RAES).



La saturación de las líneas existentes hizo necesario un amperaje más amplio, "esta situación abrió la necesidad de una línea nueva que no pierda energía", explicó el Jefe de Talleres Ignacio Pagano. Desde Coopelectric se acercaron a la U2 junto a Aramburu, su Gerente General Oscar López, el presidente del Cuerpo de Delegados Alberto Miotti y los Consejeros de la Administración Oscar Angeletti y Claudio Nápoli.

La Cooperativa es una empresa de capital social de los vecinos del partido de Olavarría, su Presidente destacó que "intentamos acercarnos a los socios a través de las distintas instituciones de la ciudad, en este caso pudimos colaborar con la Unidad 2. Para nosotros es devolver algo, porque sabemos que para una localidad como Sierra Chica tener, este tipo de dependencias es muy importante porque el da mucho trabajo a los vecinos de la zona".

Por otra parte, el Director de Asistencia y Tratamiento del SPB, acentuó que "estamos muy agradecidos, esta donación que nos hace la Cooperativa es para la creación y ampliación de un taller de desarme tecnológico que funcionará en la Unidad N°2 para toda la zona aledaña que deseche la tecnología informática. Este nuevo tendido de cable es necesario por la demanda de energía que generará el Taller, permitirá no tomar electricidad directamente desde la Usina que alimenta a toda la cárcel, funcionará solo para este espacio tecnológico. Desde el Ministerio de Justicia a cargo del Dr. Gustavo Ferrari agradecemos esta colaboración con el Servicio Penitenciario y con la Unidad N°2. Me acerqué a agradecer y me encontré con una unidad excelente, con todos los empleados trabajando diariamente para mejorar la calidad de vida de los internos, tanto desde el punto de vista tratamental y como desde el educativo".

Luego las autoridades de la Cooperativa y del Servicio Penitenciario, recorrieron las instalaciones de la cárcel y compartieron un almuerzo.