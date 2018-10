Falleció el ex intendente de Olavarría, Raúl Omar "Cacho" Pastor

122341

17.10 | Información General

El miércoles por la tarde se conoció la triste noticia del fallecimiento del ex intendente de nuestra ciudad entre los años 1973 y 1976, cuando fue derrocado por la dictadura militar. Tenía 81 años.



Histórico referente del radicalismo, falleció este miércoles a los 81 años el ex intendente de Olavarría, Raúl Omar "Cacho" Pastor, cuyo gobierno terminó el 24 de marzo de 1976, cuando las fuerzas militares tomaron el poder del gobierno nacional.

Sus restos serán velados en la sala de España 2942 este miércoles hasta las 0 horas y el jueves abrirá de 7 a 13; y serán cremados el viernes desde las 8.30 en el Crematorio Pinos de Paz.



"Cuando comenzó lo de (Jorge Rafael) Videla me fui a mi casa, con suerte porque no me detuvieron, ya que no tenía ninguna cuestión en contra", declaró el año pasado en una entrevista con EL POPULAR, donde habló de su vida, de cómo llegó a la política y también de su lazo con el Club Estudiantes, donde fue presidente entre 1993 y 1997, cuando debió dejar el espacio por problemas de salud.

Pastor fue también presidente de la Asociación de Abogados de Olavarría y se desempeñó como concejal.



En esa charla relató que se desempeñó como abogado hasta los 75 años, cuando cumplió medio siglo en la profesión, y decidió cerrar el estudio. Desde ese momento seguía leyendo y disfrutando de sus nietos, a pesar de un problema de salud que poco a poco se le fue agravando. El 30 de enero de 2011 falleció María Olga Márquez, su compañera de vida y madre de sus hijos Virginia y Raúl.

"Cacho" Pastor nació en el campo en Huangelén, donde vivió sus primeros años; con objetivos claros para estudiar Derecho (se recibió seis meses antes de lo que todos lo hacen habitualmente), con convicciones políticas precisas que lo llevaron a ser figura del radicalismo y también a ser intendente de Olavarría y con sentimientos firmes con dos clubes que lo marcaron para toda la vida: Boca Juniors y Estudiantes.

"Me afilié por primera vez en 1956, creo que soy el más viejo, y llegué a intendente, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 24 de marzo de 1976, en plena dictadura. Cuando comenzó lo de Videla me fui a mi casa, con suerte porque no me detuvieron, ya que no tenía ninguna cuestión en contra", relató sobre su paso por la política y la intendencia en Olavarría.

Tuvo un fuerte rol en el radicalismo y de hecho tras la dictadura militar le ofrecieron ser candidato a intendente, "pero pero no quise, y fue Eseverri. Cuando fui intendente abandoné mis intereses, con un sueldo bajo, pasaban dos meses sin ver a mis padres aunque sí a mi señora, y eso no es bueno. Por eso no acepté", terminó contando Raúl Omar Pastor.

