Vidal pidió un "esfuerzo" a políticos, empresarios y gremios

Política

La mandataria estuvo en la apertuta del Coloquio IDEA en Mar del Plata. "La manera de superar las diferencias es dejar de discutir partidos políticos e ideologías y pasar a discutir valores", dijo.



La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidió el miércoles, un "esfuerzo" a políticos, empresarios y gremialistas, y sostuvo que "no podemos pedirles a todos los argentinos que hagan un esfuerzo si nosotros no lo hacemos primero".



Durante la apertura del Coloquio IDEA en Mar del Plata, la mandataria bonaerense habló ante cientos de empresarios, y se preguntó "¿cuánto hace que nos preguntamos qué está haciendo el otro? Los empresarios, los dirigentes sindicales y los dirigentes políticos. Todo el tiempo nos miramos entre nosotros para ver de quién es la culpa. No le podemos pedir a los argentinos que sostengan el esfuerzo si la política, la dirigencia gremial y los empresarios no hacemos el esfuerzo".

"Estamos trabajando para que nunca más tengamos que vivir estas dificultades. Que esta vez sea la última", dijo Vidal, al tiempo que agregó que "la manera de superar las diferencias es dejar de discutir partidos políticos e ideologías y pasar a discutir valores"

En un mensaje que pareció dirigido a la oposición, especialmente al kirchnerismo, Vidal sostuvo que "no podés pedir diálogo y ser violento. No podés estar en contra de la dictadura y estar a favor de la violencia en la democracia". "Se terminó la impunidad, ya no hay más lugar para el delito, y el que las hace las paga", cerró.



La mandataria se refirió además a las políticas de seguridad de su gobierno, al indicar que "a los narcos no se los enfrenta solo con las fuerzas de seguridad. Se los enfrenta con decisión y con presencia del Estado". Y detalló: "Sacamos la plata de la política para ponerla en la gente porque los bonaerenses merecen vivir en una Provincia más justa y sin mafias, por eso no vamos a parar". (DIB)