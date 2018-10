Vidal destacó rol de los medios por "incomodar a la política"

122427

La mandataria participó este viernes de la apertura de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que sesiona en Salta.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, destacó el rol de los medios de comunicación por "incomodar a la política" en la causa de los "Cuadernos de la corrupción" y destacó que "ya no hay escraches a los periodistas" como durante el kirchnerismo.



La mandataria participó este viernes de la apertura de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que sesiona en Salta. El acto contó con la presencia del gobernador local, Juan Manuel Urtubey.



"Los medios reflejan, por su vínculo con el ciudadano, lo que pasa en la sociedad. Por eso es inevitable que sean críticos con la política y con quienes gobernamos. Es su tarea. Su tarea es incomodarnos, su tarea no es agradarnos", señaló Vidal en la apertura de la asamblea, al tiempo que destacó que "han hecho un gran aporte incomodando a la política y ayudando a la gente como en la causa de los cuadernos".



La mandataria bonaerense destacó durante su discurso la presencia de La Voz del Pueblo de Tres Arroyos y Ecos Diarios de Necochea, miembros de DIB, de quienes destacó que "junto a muchos otros hoy sostienen estos valores y estos trabajos en la provincia y más allá de los medios nacionales".



Vidal indicó que desde el Gobierno "compartimos el valor de la verdad, un valor que el Presidente ha sostenido en estos tres años de manera continua, detrás de cada medida, en muchos casos dolorosa, difícil, que ha tenido que tomar, para dejar atrás definitivamente el populismo porque el populismo tiene su raíz más profunda en la mentira".



En ese marco, sostuvo que "esta fue "una semana difícil para la Argentina donde el INDEC acaba de publicar un índice muy alto de inflación mensual, todos estemos discutiendo cuál es el mejor camino para bajar ese índice, pero nadie discute el índice, ni cuando sube, ni cuando baja".



Por otro lado, la mandataria aseguró que el país "está atravesando un cambio profundo", en el que "ya no hay enjuiciamientos públicos ni escraches a periodistas".



"Cambiemos ha asumido un compromiso con los argentinos, de llevar adelante muchas iniciativas de cambio que la sociedad esperaba, y garantizar la libertad de expresión y terminar con un clima opresivo, de asfixia y de condicionamientos a los medios y a los periodistas era uno de ellas", indicó. (DIB)