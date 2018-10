Un pedido del Concejo Estudiantil se suma proyecto de nocturnidad del HCD

122444

El juvenil concejo tuvo su primera sesión y el debate más fuerte pasó por la aprobación del proyecto sobre el ingreso a boliches para menores de 17 años. La Comisión de Jóvenes y Nocturnidad del Concejo Deliberante contempla esta posibilidad pero con algunos agregados, en su intento de producir cambios en la noche local.

La primera sesión del Concejo Deliberante Estudiantil dejó tela para cortar. El debate más intenso se dio en torno al tema de la nocturnidad, con una petición o reclamo que forma parte del nuevo proyecto elaborado por la Comisión de Jóvenes y Nocturnidad del HCD y que tendrá tratamiento próximamente.



La nocturnidad sigue siendo uno de los temas más complejos de la realidad olavarriense y así lo ven todos los protagonistas: jóvenes, padres y madres, dueños de boliches o bares e integrantes del sector político. Pero si se aprueba en el espacio en donde se tiene que aprobar el proyecto, se vienen cambios profundos que buscan mejorar la seguridad de los jóvenes en la noche local. El HCD dirá si se efectúan o no tales modificaciones.



El Concejo Deliberante Estudiantil no fue menos y, entre los seis proyectos que fueron tratados, se destacó uno: nocturnidad, impulsado por el instituto Estrada y aprobado por mayoría. La principal novedad pasó por el ingreso a los boliches o bares para menores de 17 años -hoy se permite el acceso a mayores de 18-.



"El Concejo Estudiantil de Olavarría solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que habilite el ingreso de menores de 17 años, haciendo uso de su DNI los días jueves, viernes, sábado y domingo en lugares de expendio de comida y bebida y en locales bailables. Con excepción a la Ley Provincial Nº 14.050, admitiendo la concurrencia de menores de 17 con mayores de 18 simultáneamente, en locales e instalaciones bailables, como también en bares, los cuales son los que tienen mayor pertenencia en la localidad", dice el principal articulo del proyecto aprobado.



Esta iniciativa fue tomada anteriormente por la Comisión de Jóvenes y Nocturnidad del Concejo Deliberante, de tal manera que está contemplada en el nuevo proyecto pero con algunas modificaciones. El espíritu se mantiene: la idea de esta comisión es que, si se aprueba el proyecto en tratamiento, los jóvenes de 17 años puedan ingresar a los lugares nocturnos. Pero existen algunos aspectos a aclarar.



Los concejales de la comisión, encabezada por Victoria de Bellis, sugieren diferentes registros para estos casos. En primera instancia se realizará un registro de los bares o boliches que permitan el ingreso de jóvenes de 17 años. De esto se desprende algo claro: los dueños podrán decidir si admiten o no esta normativa.



Luego de esto, se llevará a cabo un registro para que los padres autoricen, de forma responsable, el ingreso de sus hijos a establecimientos habilitados. Esta firma llevará consigo diferentes datos del joven en cuestión, es decir, información personal e importante como DNI, obra social, entre otros aspectos.



De esta forma, los concejales de diferentes bloques que conformaron la comisión de trabajo -ayer fue la última reunión- entienden y aceptan la necesidad de los jóvenes o, mejor dicho, la posibilidad de ingreso a los comercios nocturnos para la juventud de 17 años.



"Que los jóvenes de nuestra ciudad con 16 años ya pueden emitir el sufragio y conducir vehículos. De esta manera se propone que se reconsidere la normativa en función de proponer un criterio de nocturnidad que se adapte a la realidad social, cultural y de esparcimiento local, que se condiga con la realidad que intenta legislar. En este marco, se apelaría al principio de autonomía del municipio para que se reconsidere la normativa", dice el escrito que dio a conocer el Concejo Deliberante Estudiantil al momento de justificar su pedido.



Asteriscos



Victoria De Bellis, concejal de Cuidemos Olavarría, encabezó la Comisión de Jóvenes y Nocturnidad del Concejo Deliberante. "En realidad fuimos receptores de un proyecto presentado por los chicos de Estrada durante el Concejo Estudiantil del 2017. Teníamos en caja ese trabajo cuando empezó la comisión y le agregamos algunos aspectos como la autorización de los padres", explicó la concejal. "En el proyecto nuestro está contemplado esta posibilidad de ingreso para jóvenes de 17 años porque pensamos en ellos y sus necesidades", agregó.



A su vez, De Bellis manifestó que "el registro de los establecimientos que permitan el ingreso a los jóvenes también es una medida incorporada. Son dos puntos que agregamos para generar una mayor amplitud en cuanto a la edad y mejorar el control en el acceso".



Luego, la concejal afirmó que "la comisión se dio cuenta o entendió las necesidades que se vienen manifestando informalmente y que ahora se hizo formal en la posibilidad que tienen los chicos de expresarse y vincularse institucionalmente en el Concejo Deliberante Estudiantil. Pero es algo que se viene pidiendo desde el 2017 y de forma bastante elaborada".



En cuanto a la Comisión de Jóvenes y Nocturnidad, Victoria De Bellis confirmó que ayer hubo una nueva reunión y que fue de cierre. "Recibimos la noticia de que ciertos unibloques están de acuerdo con el proyecto y estamos viendo la posibilidad de pedir sesión especial para su tratamiento. Estamos apretados con el calendario de sesiones".



"Para no dilatar más el tema nos parece que la mejor forma de abordarlo es la sesión especial. La firma de los concejales que participamos de la comisión ya está y el resto de los unibloques no manifestaron disconformidad. Será cuestión de tratarlo en el recinto. El próximo jueves habrá sesión ordinaria y la especial será después de esa fecha. Todavía queda tiempo para estudiarlo para aquel que lo crea necesario", concluyó