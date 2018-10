Con un acto protocolar, Sierras Bayas celebró su aniversario

122452

Se realizó este sábado por la mañana en la Plaza de la localidad serrana. Las actividades previstas para el domingo fueron suspendidas. Algunas de ellas se llevarán a cabo durante la Fiesta del Choripán Serrano.



Este sábado por la mañana, en la Plaza 17 de Octubre, se llevó a cabo el acto protocolar que inició con el izamiento de la Bandera, las estrofas del Himno Nacional Argentino y el responso por los vecinos fallecidos de la localidad. Estuvieron presentes funcionarios municipales y concejales.

El intendente Ezequiel Galli no pudo estar presente y así lo hizo saber a través de una carta. "Razones de fuerza mayor no me permiten acompañarlos en este nuevo aniversario de Sierras Bayas, una localidad de tradiciones vivas, de respeto por la historia, y orgullo de su origen. De paisajes hermosos. De piedra y fresnos. De cerros, Monte y Calera. Pueblo minero y de inmigrantes.

Sierras Bayas es emprendedor desde sus inicios y en honor a los pobladores que se asentaron al abrirse las primeras canteras, y pensando en nosotros mismos y en nuestros hijos, seguimos comprometidos con los planes de aquellos vecinos que hace 139 años eligieron este lugar para avanzar hacia un futuro próspero. Celebro junto a Ustedes este día. Feliz Cumpleaños Sierras Bayas", finalizó el comunicado.



El secretario de Gobierno Ernesto Cladera, junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante Bruno Cenizo, el senador Provincial Alejandro Celillo y el delegado Municipal Guillermo Rikal, encabezaron el acto conmemorativo.

También estuvieron presentes Autoridades Municipales, Concejales, Autoridades Educativas, representantes de Policía, Bomberos Voluntarios, Instituciones y vecinos.

Fueron Cladera y Rikal quienes izaron la Bandera Nacional para luego entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. En recuerdo de todos los vecinos que vivieron, trabajaron y forzaron la localidad, el párroco de la Parroquia Cristo Rey Juan Severio pidió orar por ellos.

A su turno, el Delegado de Sierras Bayas, Guillermo Rikal dijo: "vecinos, un año ya pasó de aquel 20 de octubre, cuando nos encontramos celebrando un nuevo aniversario. En aquella ocasión la emoción fue doble, porque cerrábamos el acto con la premiación del concurso literario cuya inspiración eran las sensaciones que nos causaba la bandera argentina al transitar la entrada o la salida de la localidad. Como también nos vamos a llevar diferentes sentimientos que tienen que ver con la cultura de los originarios que transitaron esta tierra, con sus creencias, con su deidad en la madre tierra, el tótem que ya está emplazado en la plaza principal al igual que el mástil en el acceso, todo un símbolo para el cazador-recolector, todo un sentimiento para el hombre blanco. Cuántas historias y sueños conviven en este presente que supimos conseguir, cuyos actores trabajamos todos los días del año para destacar a nuestra querida localidad construyendo una identidad bien definida. Dejo constancia de todo el cariño y el orgullo que sentimos los sierrabayenses por nuestro lugar, y que conste en acta, que el próximo 11 de febrero de 2019 se cumplen 100 años del primer despacho en Sudamérica de cemento Pórtland desde la fábrica San Martín, hoy Loma Negra".

Finalizó mencionandom que "coterráneos, los invito a seguir trabajando para generar nuevas oportunidades y fuentes de trabajo. Vivimos en un lugar privilegiado para disfrutarlo a cada momento, pero también para cuidarlo. Enseñémosles a nuestros hijos y nietos el valor de cada rincón de nuestra localidad, para que ellos también respondan sin pensar: "soy de Sierras Bayas", cuando les pregunten "¿de dónde sos?".

Las docentes del Jardín de Infantes 911 "Cristo Rey" se refirieron al aniversario del pueblo destacando sus inicios y su presente. También en el marco de este festejo, el delegado Municipal Guillermo Rikal destacó cada uno de los atractivos turísticos, geográficos y culturales de Sierras Bayas y celebró el aniversario del primer despacho de Cemento Portland, que en febrero serán 100 años.

"En primer lugar quiero hacerles llegar el saludo del intendente que por motivos personales no ha podido hacerse presente. Hemos escuchado su carta, queda poco para agregar. Además estas hermosas palabras de los vecinos y del Delegado", dijo el secretario de Gobierno Ernesto Cladera y agradeció a los presentes y al senador Alejandro Celillo "que se ha acercado y se ha sumado a esta celebración, nos alegra mucho".

También sostuvo que "Sierras Bayas es un ejemplo para todos los olavarrienses, yo diría que mucho más. Esa 'garra' que tienen en este pueblo debiéramos copiarla en todos lados: la inteligencia, el trabajo, el empuje, la cultura de los inmigrantes que llegaron hasta acá y es una síntesis de lo que uno quiere para la Argentina".

"Hace unos días hubo una delegación de China y cuando le contábamos la tradición minera y la fábrica de cemento y cuando les dijimos en el año que se hizo el primer viaje de cemento hacia Buenos Aires se quedaron sorprendidos y para nosotros es natural. Es propio de acá, de una forma de ser. Sierras Bayas tiene una impronta particular que no se si se puede definir con palabras pero es bueno que la miremos y si podemos la incorporemos a nuestra forma de ser", concluyó.

La coordinadora de la Escuela Municipal de Cerámica de Sierras Bayas Alejandra Pavone explicó el proceso por el cual se emplazó el Tótem en la plaza, en la esquina de las calles Julio Roca y Colombo, como así también su simbología.

Los festejos por el 139° Aniversario de Sierras Bayas continuarán a las 21 horas de este sábado, en el Centro Cultural Foot Ball Club, con la presentación de la obra de teatro "Hecho Teatral", presentada por la Biblioteca Popular local a cargo de Julio Serrat.

Los festejos centrales previstos para este domingo fueron suspendidos dado que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anuncia malas condiciones climáticas.

Sin embargo, algunas de las actividades connemorativas se realizarán el domingo próximo en la Fiesta del Choripán Serrano organizado por la Comisión de Fiesta de Reyes Magos, como lo será el corte de la torta.