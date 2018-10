Nueva manifestación convocada por Marcelli

122458

Policiales

Será este sábado desde las 16 en la Plaza Central. Reiteró su pedido para que se acepte su renuncia al cargo de defensor oficial y, con ello, poder ejercer su profesión libremente.

El abogado Martín Marcelli convocó a una manifestación a realizarse este sábado desde las 16 en la plaza central mediante la que busca visibilizar su situación.



Reiteró su pedido para que se acepte su renuncia al cargo de defensor oficial y, con ello, poder ejercer su profesión libremente. "Los que me conocen están invitados, necesito del apoyo de todos" dijo en diálogo con "Noticias" por Canal Local y destacó que "no es un momento agradable, es una situación muy incómoda, muy injusta. El entramado es muy complejo, es difícil de entender todo lo que subyace detrás".



Permanece imputado en una causa por "ejercicio ilegal de la profesión" y fue imputado a su vez por "encubrimiento agravado" en un caso que tramita en la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados. Sostuvo que no tiene ninguna vinculación con la investigación contra el abogado Mauro Monteleone, acusado de "estafas y asociación ilícita".



Recordó que hace seis meses presentó su renuncia al cargo, la cual no fue aceptada y se le impuso una licencia. También que el día en que convocó a la primera manifestación en su defensa -el 24 de agosto- "una fiscal con una testimonial tomada seis meses atrás a una testigo de identidad reservada que decía una serie de falsedades muy fáciles de probar, me pidió el desafuero en la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados" dijo Marcelli.



Tuvo en cuenta que en su condición mantiene los fueros, pero "al no poder trabajar ellos saben que yo necesariamente de algo tengo que vivir", argumentó para agregar que "aprovechan esa situación para agrandar y cimentar una teoría de que soy el perverso que ejerce la profesión sin estar habilitado".



Su pedido es "ser despedido. Por favor, destitúyanme ahora. No quiero un enjuiciamiento, quiero salir del estado. Quiero que me den mi matrícula de abogado, poder trabajar y ejercer la profesión, y poder defenderme" manifestó.