20.10 | Policiales Martín Marcelli

Volvió a manifestarse en el Paseo Jesús Mendía, junto a unas 80 personas que lo acompañan en su reclamo de que se le acepte la renuncia como defensor oficial, para poder ejercer la profesión.

El suspendido defensor oficial de Olavarría, Dr. Martín Marcelli, se volvió a manifestar este sábado en el Paseo Jesús Mendía, en un reclamo que data de hace varios meses, cuando presentó su renuncia al cargo, pero que aún no fue aceptada por la gobernadora María Eugenia Vidal.

A la par, Marcelli se encuentra imputado en una causa por "ejercicio ilegal de la profesión" y fue imputado a su vez por "encubrimiento agravado" en un caso que tramita en la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados.

Fueron unas 80 personas las que se sumaron a este nuevo acto donde Marcelli volvió a solicitar que le tomen la renuncia, para poder ejercer su trabajo como abogado en libertad. Muchos de los presentes llegaron al Paseo Jesús Mendía en colectivos, que recorrieron barrios y localidades.

"Si yo ejerciera la profesión saben las cosas que diría en un Tribunal, es lo que no quieren que haga. Si pudiera ejercer la profesión estaría en un Tribunal defendiendo a la gente", dijo, refiriéndose así a causas vinculadas con algunos de los presentes, que lo aplaudieron en más de una oportunidad, como una clara muestra de apoyo.

A lo largo de su discurso en las escalinatas del Palacio Municipal, Marcelli hizo referencia la investigación y la posible vinculación con el Dr. Mauro Monteleone, abogado olavarriense que fue detenido en el marco de una causa por "estafas" y "asociación ilícita".

En otro punto criticó al Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand, a quien denunció junto a la fiscal María Paula Serrano por una serie de "gravísimas irregularidades de las que estoy siendo víctima, innumerables persecuciones", según había señalado.

Este sábado Marcelli planteó además que se encuentra en una complicada situación económica por lo que necesita poder ejercer su labor como abogado: "Me tuvieron cuatro meses sin pagarme un sueldo y me impedían trabajar. Pido que me permitan ejercer la profesión para la que estudié", manifestó.