Cerca de 700 mil personas marcharon y pidieron detener el Brexit

Casi 700 mil personas marcharon este sábado por el centro de Londres pidiendo un nuevo referéndum que les permita votar sobre el acuerdo final de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Según los organizadores, entre ellos Open Britain, el Movimiento Europeo Reino Unido y Gran Bretaña para Europa, estimaron que más de 670 mil personas marcharon desde distintos puntos del centro de Londres hasta el Parlamento británico, en la que consideraron la mayor protesta pública realizada hasta ahora sobre la situación actual de las negociaciones para salir de la UE.

Tanto los organizadores de los grupos de campaña en contra del Brexit, como los propios manifestantes se sorprendieron por la multitudinaria convocatoria y por la cantidad de personas que llegaron desde distintos puntos del interior del país.

"He estado en muchas marchas, pero nunca como esta, creo que se acercaron unas 800 mil personas", dijo a Télam, Gary, un ciudadano inglés que portaba un cartel con la leyenda "detener el Brexit".

Según este hombre de unos 45 años que no dio su apellido, que "ahora que el pueblo británico ha visto todo lo que está pasando", están a tiempo "de hacer una segunda votación con más conocimiento".

En un día soleado y con una temperatura más cálida de lo habitual para esta época, los ciudadanos británicos desplegaron todo su humor en las calles céntricas que bordean el Parlamento con las distintas consignas, muchos disfrazados y cantando en las calles con instrumentos musicales conocidas canciones a las que adaptaban las letras con la temática del Brexit.

La canción del famoso grupo británico The Clash, "debo quedarme o debo irme", fue una de las más tarareadas.

A su vez, miles de jóvenes y adolescentes, usaban camisetas de color rosa con frases como "Marchando por mi futuro".

Layla de 15, años en diálogo con Télam con lágrimas en sus ojos, dijo que no quiere irse de Europa, que ella es inglesa y no quiere dejar de ser europea. "Quiero tener la libertad de que cuando me llegue el momento, pueda estudiar en cualquiera de los países de la Unión Europea sin ninguna restricción. Mis amigos son europeos, tengo familia europea", agregó.

Según informaron los distintos medios británicos, entre los oradores se encontraba el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan. "Ha llegado la hora de que retomemos el control de la situación", exclamó entre aplausos Khan.

A su vez, la diputada conservadora, Anna Soubry, dijo a la multitud en la Plaza del Parlamento que "está claro que somos muchos" y que "tomaremos responsabilidad y resolveremos este lío". (Télam)