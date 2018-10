Lacunza habló de "intransigencia" por parte de los gremios docentes

122529

Política

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, consideró que los gremios docentes bonaerenses tienen "intransigencia" ante "cualquier" propuesta salarial realizada por el Ejecutivo.

Lejos de un acuerdo con los maestros y tras el paro de 48 horas realizado la semana pasada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que incluyó una marcha a la gobernación, Lacunza señaló que desde el Gobierno notan "una intransigencia a cualquier propuesta que hagamos".

El funcionario de Vidal, en diálogo con el diario marplatense La Capital, criticó los ceses de actividades llevados adelante por los docentes. "Es un mecanismo que nosotros condenamos, nos parece que no es la solución. En la provincia hubo 176 días de paro en los últimos diez años y eso en nada ayudó a la educación pública, cuyos resultados están muy distantes de lo que todos queremos", señaló.

En tanto, destacó la oferta de un 30%, más un 1,7% de material didáctico, arrimada en la última reunión paritaria por el Ejecutivo y rechazada por los sindicatos. "Hicimos 10 propuestas a lo largo del año, ninguna satisfizo", se lamentó.

Por otro lado, Lacunza consideró que en la provincia no hubo recortes en la obra pública "que ya estaba decidida e iniciada, porque justamente no empezamos obras si no tenemos los fondos asegurados". "Eso hace también que los bonaerenses sepan que todo lo que empezó se va a terminar", sostuvo.