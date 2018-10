Solá, Moyano y Arroyo salieron del Frente Renovador y conforman Red Por Argentina

122548

Política

Cinco diputados dejaron el bloque de Sergio Massa y conformaron una bancada propia llamada Red Por Argentina con el Movimiento Evita y Victoria Donda.

En conferencia de prensa, el ex gobernador Felipe Solá anunció finalmente la salida del massismo junto a los también diputados Facundo Moyano, Daniel Arroyo, Fernando Asencio y Jorge Taboada; quienes se unirán con los legisladores del Movimiento Evita; Lucila De Ponti, Silvia Horne, Araceli Ferreyra y Leonardo Grosso, y con Donda (Libres del Sur).

De esta manera, los diez diputados conformaron el bloque Red Por Argentina que, a priori, tendría doble comando: por un lado Solá, quien ya blanqueó sus intenciones de ser candidato a presidente el año que viene y, por el otro, Grosso, al jefe del bloque del Evita.

"Para el presidente (Mauricio Macri) la prioridad no es cuidar el trabajo ni el bolsillo de la gente. Por eso queremos juntar a la oposición, porque separados no alcanza ni en el Congreso ni en las urnas. No queremos límites para oponernos a un gobierno tan poderoso", dijo Solá en la presentación del espacio.

Es que, el bloque aparece como un sitio de articulación entre los distintos sectores opositores. "Proponemos ser un puente para integrar una red política, social y productiva, que acuerde con todos los sectores para que Argentina pueda salir adelante. De ahí nuestro nombre", dijo el ex gobernador. Y agregó: "Somos jóvenes y viejos. Mujeres y hombres. Peronistas y no peronistas. Somos diputadas y diputados de trayectorias e identidades diversas que queremos recuperar Argentina para los argentinos. Esto va más allá de cualquier candidatura".

Asimismo, Solá señaló que confía en "que el año que viene seamos una gran mayoría que inicie un nuevo camino" y aseguró que tendrán como prioridad en la agenda legislativa "cuidar el trabajo y el bolsillo de la gente".

De ese modo, el Frente Renovador que preside Graciela Camaño se redujo a 13 integrantes, más una asociada: Adriana Nazario, esposa del fallecido José Manuel de la Sota. (DIB)