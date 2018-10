122575

23.10 | Política La salida de Solá del FR

Schwindt: "Es un hecho político más de los que van a suceder en un año electoral"

"Lo que ha pasado no me sorprende. No me tomó por sorpresa. Era un secreto a voces", dijo la dirigente del Frente Renovador en 98 POP, sobre la salida del massismo del ex gobernador, Carlos Arroyo y otros legisladores.