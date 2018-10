Schwindt: "es un hecho político más de los que van a suceder en un año electoral"

122575

Política

"Lo que ha pasado no me sorprende. No me tomó por sorpresa. Era un secreto a voces", dijo la dirigente del Frente Renovador en 98 POP.



La ex diputada nacional Liliana Schwindt del Frente Renovador habló este miércoles con Cacho Fernández, días después de conocerse que cinco diputados dejaron el bloque de Sergio Massa y conformaron una bancada propia llamada Red Por Argentina aliados con el Movimiento Evita y Libres del Sur.

"Es un hecho político más de los que suceden y van a suceder en un año en el que se aproximan las elecciones y los tiempos se aceleran. Son decisiones personales. Como primer punto no me asombró porque conozco. He caminado durante mucho tiempo con Facundo (Moyano) y con Felipe (Solá) y hemos coincidido muchas veces en discusiones juntos y en posturas. Los conozco muy bien. Lo que ha pasado no me sorprende. No me tomó por sorpresa. Era un secreto a voces".

Agregó que estaba segura de la retirada de los dos dirigentes aunque "lo que no pensé era de Daniel Arroyo. Son decisiones personales que las respeto. Les tengo mucho afecto y los quiero. No puedo decir ni evaluar ni mucho menos prejuzgar nada".



Agregó que "la política es diálogo y es construcción. Entiendo que el Frente Renovador está en ese cambio por eso eso dialoga" con diferentes sectores.

Sobre su futuro dejó en claro que "tengo una responsabilidad dentro del espacio. Hay bloque de concejales con los cuales fuimos construyendo" y se le fue dando permanencia y continuidad al FR en la ciudad.

"Yo no puedo someter a la gente que está conmigo a tomar una decisión. Obviamente que soy dirigente del FR y sigo. No puedo estar en otro lado. No es para mí el momento de tomar decisiones porque para el año electoral falta mucho", confirmó.



Sobre la necesidad de un tercer espacio que se ubique entre el macrismo y el kirchnerismo, explicó "yo creo que va a haber una construcción en ese sentido y el gobierno no tiene todas las de ganar. La tiene muy difícil. Está en juego el bolsillo de la gente. La gente votó confiada y esperanzada y hoy ve que tiene muchas falencias eso y que no se le resolvió los problemas que tenía".

Al cierre de la nota aclaró "no se si en agosto, pero en un momento la oposición va a tener un punto de bonificación. Todos estamos pensando en lo mismo. Este rumbo no es el correcto" del gobierno.