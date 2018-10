Estudiantes del Instituto San Antonio recibieron a la escritora Olga Drennen

122604

Información General

En el marco de las actividades que comenzaron para la Maratón Nacional de Lectura, la traductora y escritora visitó el Instituto Privado San Antonio de Padua.

En el marco de las actividades que comenzaron para la Maratón Nacional de Lectura y después de un intenso trabajo institucional, se desarrolló el pasado viernes un nuevo "Encuentro Autor - Lector" en el Instituto Privado San Antonio de Padua. En esta oportunidad, las puertas se abrieron para Olga Drennen, reconocida escritora y traductora argentina que cuenta con una vasta producción literaria.

La programación organizada por el Colegio comenzó el pasado jueves con un taller de poesía llamado "El blanco móvil", a cargo de la escritora, que se desarrolló en el Centro Cultural. El mismo estuvo destinado a docentes, bibliotecarios y estudiantes del nivel superior.

En tanto, el viernes por la mañana, Olga Drennen participó de un desayuno literario con los alumnos de sexto año del nivel primario, sus docentes, la bibliotecaria Mónica Pezzino y alumnos de la Escuela Nº 53, invitados para la ocasión. Los niños mostraron la adaptación de una de sus novelas a guión cinematográfico y leyeron el cuento que participará del Concurso Nacional de Escuelas Escritoras.

Por la tarde, la escritora fue parte de una jornada marcada por el arte. Ingresó al establecimiento acompañada por alumnos de 5° C del nivel secundario que, a partir de la lectura de la obra "Bestiario del espanto y del terror", realizaron instalaciones superiores a 1,50 metros de alto en la vereda de la escuela. Las mismas consistían en máscaras de gran tamaño con materiales no convencionales, mayormente de plástico, para reducir el impacto sobre el medio ambiente. Otro grupo de alumnos de 4° C, a modo de performance, portó máscaras en su rostro y guiaron a la autora hasta llegar a la puesta en escena que se realizó en el interior del gimnasio. Cada uno de los estudiantes fundamentó las obras a directivos, docentes y público en general que se fue sumando al recorrido a modo de visita guiada.

Ya en el interior del establecimiento, la autora fue homenajeada por alumnos de primero a sexto año que hicieron un repaso literario de algunas de sus obras y que aparecieron ante los ojos de la escritora mediante dramatizaciones, pintura en vivo de un mural con el contenido de una leyenda -mientras se sucedían las representaciones-, cartas, canto, arte correo postal a partir de sus poemas y un despliegue de obras plástico-visuales que emocionaron a la visitante. Este encuentro surgió de la lectura de obras policiales, realistas de época -desde donde se abordó el rol de la mujer a principios de siglo de la mano de ESI-, legendarias y de terror. Los alumnos de sexto año analizaron los poemas para adultos publicados por Olga Drennen, rescataron sus metáforas y realizaron postales que fueron enviadas por correo y descubiertas por la destinataria en un momento de la tarde.

"Han logrado emocionarme hasta las lágrimas"

"A los adultos nos preocupa que los chicos lean. Y ustedes, chicos, han leído. Acá hay lectura, interpretación, análisis. Han logrado emocionarme hasta las lágrimas, me han dejado sin palabras", expresó la autora. Al referirse a la puesta en escena de su novela "La noche olía a jazmines. Los amantes a traición" confesó: "Me gustó que no se quedaran en la historia de amor; que fueran más allá: rescataron valores, prejuicios y elementos de la época, y los chicos aprenden con esto."

Desde la organización rescataron que lo que permiten estos proyectos interdisciplinarios y entre niveles es explorar en las distintas maneras de llegar a la lectura y a los escritores. "Hoy han participado alumnos de todos los años y con un nivel de compromiso que emociona. Detrás de esto hay mucho trabajo en equipo, muchas horas y mucho esfuerzo. Pero todo cobra sentido cuando se ven los resultados: el respeto con el que se desarrollan las propuestas, la disposición de los alumnos, el acompañamiento de las familias", expresó una docente. "Y nada de esto sería posible sin el respaldo del Equipo de Gestión que ante cada proyecto nos deja hacer, confía en nosotros y nos alienta a seguir trabajando por una educación de calidad, en la que se revelen las capacidades de cada alumno."

Luego Drennen fue distinguida como "Visitante ilustre del Instituto San Antonio de Padua", en reconocimiento a su trayectoria en la literatura infanto - juvenil.

La lectura de un poema, la narración de una de sus leyendas, anécdotas y la firma de sus libros, fueron el cierre a la tarde especial. Una tarde en la que los jóvenes hicieron arte y deleitaron a todos.

Estuvieron presentes durante la jornada el inspector de Diegep, profesor José Domingo Valdéz; el reconocido escritor local Diego Rojas; el director del Instituto, profesor Marcelo Schwindt; la vicedirectora Gloria Scrimizzi, ex docentes, docentes, alumnos y padres.