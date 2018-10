Diego Cisneros es el todo terreno de la electricidad

122626

Información General Día del Instalador Electricista Independiente

"Como instalador he formado empresa desde 2008. Soy técnico superior de mantenimiento industrial, ya que me recibí en el Iteco en la primera promoción, en 2008, y ahí comencé a trabajar".

Diego Cisneros (35) es fanático del fútbol. Y de la electricidad, claro. Por la "redonda" su pasión es enorme. En su perfil de Whastapp se lo puede ver con la camiseta de San Martín en el Camp Nou. "Fui con mi hijo (Valentín, 13, jugador de ajedrez), hace un mes, a pasear y al casamiento de un amigo (Walter Ferreyra). Fuimos tres semanas y paseamos por Barcelona y Mallorca, un lugar increíble que me encantó. Nosotros en la Argentina tenemos más campo, más tierra, pero allá es muy tranquilo, con mar, así que quedamos enamorados. Fue una experiencia increíble, ya que era mi primera vez por Europa, y espero que se repita. También anduve por Brasil, durante el Mundial de fútbol, alrededor de cuarenta días y fue hermoso también. Al fútbol lo vivía de otra manera, pero se me aplacó el fanatismo, lo reconozco, pero sigo jugando en veteranos en el León Serrano", contó este instalador electrisista sierrabayense.



"Como instalador he formado empresa desde 2008. Soy técnico superior de mantenimiento industrial, ya que me recibí en el Iteco en la primera promoción, en 2008, y ahí comencé a trabajar en una cantera (La Preferida) y también fui haciendo trabajos eléctricos domiciliarios en forma particular. Tenía y tengo una heladería también, aunque la maneja mi señora (Yesica Correa). Y mi empresa Va-Ye lleva ese nombre por Valentín y Yesica. Pero yo seguí con lo mío, la heladería la maneja ella, ya que siempre me gustó la electricidad. Mi papá (Hugo) también era electricista, se jubiló de la fábrica, así que mamé eso desde pibe y entonces hice la carrera" agregó Diego.



"Un día me surgió la posibilidad de hacer una instalación y después hice todos los cursos de la tecnicatura en refrigeración y aire acondicionado. Y siempre hay que actualizarse porque permanentemente salen equipos nuevos, sobre todo en aire acondicionado. También vendo, por supuesto, pero reparamos y tenemos mucho trabajo con mi empresa en distintas canteras (Piatti, Guerrico, Minera Tandil y también en la calera Polcecal y en algunas de la zona como Cerro del Aguila), así como en Genneia, la central distribuidora de electricidad, y también en restaurantes. Somos tres en la empresa, así que Mauricio Barraza y Marcos Tito trabajan a la par mío", siguió contando Cisneros.



"En lo que electricidad hacemos todo, es decir domiciliario, industrial y comercial. También hago trabajos en equipos móviles pesados, todo eso en las canteras. Lo que es domiciliario es mucho más simple, por supuesto, mientras que en la industria hay muchos requisitos y normas que deben respetarse, así como los materiales que se deben usar que son más específicos. Hay determinados requerimientos que se deben respetar", aclaró.



"En realidad, me gusta la electricidad en general, porque es algo que me entretiene. Pero en este momento hay mucho trabajo con los aires acondicionados, ya que comienza el calor y entonces hay más llamados para colocarlos y arreglarlos; hay una gran demanda en Olavarría y en Sierras Bayas, de donde soy, y aquí en mi pueblo también les vendo mucho a los clientes los equipos de aire. O también pueden comprarlo donde quiere el cliente y luego nos llama para instalarlo. También con Casa Silvia tenemos una relación cercana, ya que le brinda al cliente la posibilidad de que si le compra un equipo le financia junto con el aparato todo lo que es la instalación; es todo en un paquete" terminó diciendo Diego Cisneros, para resaltar que "los tres (Mauricio Marcos y yo) somos técnicos matriculados en lo que es refrigeración y aire acondicionado".