"Como en el gas, en la electricidad debe haber un control"

Información General Día del Instalador Electricista Independiente

"A mi me gustó siempre la electricidad. Siempre anduve con cables, pilas, haciendo inventos usando en aquellos tiempos los dínamos de las bicicletas, y me fui entusiasmando".

"Soy instalador electricista hace 36 años. Me recibí de técnico electromecánico en la Escuela Industrial y en los primeros años, luego de egresado, estuve trabajando en fábrica como electricista. Entré en Canteras Villa Mónica -que ahora no existe más- y en Canteras Cerro Negro, y un buen día decidí trabajar por mi cuenta" comenzó contando Julio Doghelar (62), quien hoy celebra su Día del Instalador Electricista.



"A mi me gustó siempre la electricidad. Siempre anduve con cables, pilas, haciendo inventos usando en aquellos tiempos los dínamos de las bicicletas, y me fui entusiasmando. Cuando estaba en la fábrica ya hacía trabajos independientes en domicilios, con instalaciones más bien chicas. Después me instalé en Olavarría, ya que yo soy nacido en Sierra Chica, y comencé a trabajar cada vez más en forma independiente. A partir de ser electromecánico fui conociendo el oficio, todos los conocimientos principales los fui incorporando en la Escuela Técnica, y a partir de ahí, con lo básico, fue ganando en experiencia con el mismo trabajo. De ahí arranqué y hasta ahora no he parado", agregó Julio.



Respecto de los trabajos que realiza, Doghelar señaló que "en domicilios hago las instalaciones, también mucho trabajo de mantenimiento eléctrico en plantas, tengo muchísimos clientes que son empresas en el Parque Industrial donde también hago mantenimiento. También lo que tiene que ver con trabajos en la parte comercial", agregó.



La tecnología tiene mucho que ver en los cambios laborales que han tenido que afrontar los instaladores eléctricos independientes, ya que no sólo deben conocer esa evolución a partir de la forma de trabajar sino también en los productos que están apareciendo que -de alguna manera- puede facilitar una instalación. "Hoy día, sino te capacitás, quedás atrasado. Hace unos años teníamos iluminación convencional, a cuarzo, la lámpara incandescente, y después pasamos a la lámpara de bajo consumo y ahora hasta estas lámparas quedaron atrás, ya que apareció el Led que ha superado todo. Se puede hacer un montón de cosas con la tecnología Led que son increíbles, desde el mismo cambio de tonalidad de una lámpara y ahí se cambia la iluminación de una casa. Hay que estar actualizado para aconsejar a un cliente y también para hacer la instalación. Hay que perfeccionarte, hacer cursos", explicó Julio.



"En Olavarría tenemos la Cámara de Electricistas Independiente de Olavarría, una entidad que ya cuenta con personería jurídica y que reúne a unos 34 trabajadores. Si bien no tenemos sede, nos reunimos muy seguido en instalaciones de la Cámara Empresaria, pero hace ya varios años que está funcionando. El año pasado, por ejemplo, logramos esa personería jurídica y este año se renovó la comisión directiva y hay mucha gente nueva que se ha sumado, con ganas de trabajar, y en esa cámara nosotros nos perfeccionamos y hacemos cursos de capacitación. En este momento hay un curso en el Centro de Formación Profesional, que es para matriculación, para que los electricistas idóneos puedan matricularse. Es que todos los electricistas deberían ser matriculados, ya que el riesgo que hay en una casa con las instalaciones eléctricas, es grandísimo", alertó Doghelar.



Respecto de este último tema, el instalador electricista señaló que "puede haber incendios y cualquier tipo de siniestro, precisamente por las instalaciones eléctricas deficientes. Esto es una parte fundamental de una vivienda ya que tiene que estar en perfectas condiciones, porque si ocurre un siniestro hasta hay riesgo de vida. No sólo hay que comprar los mejores artefactos, sino instalarlos en forma correcta. Además, hay normas que respetar".



"En nuestro país -agregó- en nuestro gremio nos regimos por las normas de la AEA (Asociación Electromecánica Argentina) para hacer una instalación eléctrica. Aunque acá hay que hacer más control desde la Municipalidad, que para eso debiera crear un departamento especializado que seguramente en el futuro cercano se hará. La electricidad es como el servicio de gas, que tiene un control. La Cooperativa exige, pero hasta donde puede, como requisito indispensable poner un disyuntor interno para poder tener el medidor, ya que es una gran protección. Como el gas, en la electricidad debe haber un control. Y se debe exigir la puesta a tierra en cualquier instalación, que es fundamental, te salva la vida. Quizá la gente no lo sabe, tampoco hay tanta difusión de estos temas, pero desde la Cámara tendremos que ir informando a la gente para que vaya sabiendo cuáles son los riesgos que puede sufrir al tener una instalación eléctrica deficitaria" terminó diciendo Julio Doghelar, quien contó que hoy se reunirán todos los instaladores de electricidad independientes a compartir una cena para festejar su día, en un encuentro que tendrá lugar en la Cámara Empresaria de Olavarría.



Con cuatro niveles habilitados



En el año 2000 se determinó, en el Artículo 1°, aprobar los siguientes niveles de instaladores a ser habilitados para aplicar la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA): año 2000



NIVEL 1: Profesionales Universitarios en Ingeniería Electricista, sin límite de potencia de las instalaciones eléctrica en inmuebles.



NIVEL 2: Técnicos, hasta la potencia que determine su incumbencia, de acuerdo a lo establecido por el CONET (Sesión del 9/11/72) y Resoluciones N° 86 y N°156 del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.



NIVEL 3: Instaladores Electricistas, hasta 10 kW de potencia, de acuerdo con la Disposición N° 033/99 del Consejo Provincial de Educación Técnica de la Provincia de Buenos Aires.



NIVEL 4: Montadores Electricistas, que actuarán sólo bajo la dirección y responsabilidad de un instalador Nivel 1 o Nivel 2, o de un profesional o técnico matriculado, citados en el siguiente Artículo 2° de la presente.