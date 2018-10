Diego Antista: "la tecnología es esperanza en momentos complejos"

122632

Información General El olavarriense es director en Google y brindará hoy una charla

La jornada organizada por la Unión Industrial de Olavarría tuvo ayer su lanzamiento oficial mediante conferencia de prensa. Diego Antista, reconocido especialista en marketing y administración, adelantó detalles de su presentación en una charla con EL POPULAR Medios.

Se desarrollará hoy, con la organización de la Unión Industrial de Olavarría, una disertación a cargo de Diego Antista, director de la agencia multicultural de Google Inc. El reconocido especialista en marketing y administración brindará la actividad en las instalaciones de la UIO a partir de las 18.30.



"El futuro de los negocios con las nuevas tecnologías". Este es el título que tendrá la disertación que dará el reconocido especialista en marketing y administración de negocios de Google. La misma tuvo ayer su conferencia de prensa, la cual funcionó como presentación de lo que sucederá hoy en el SUM de la Unión Industrial, ubicado en Pueyrredón 3612.



Diego Antista trabaja en el campo de la publicidad en línea hace más de 17 años con el desarrollo de proyectos en varias de las principales empresas digitales como son MSN Microsoft, AOL y CG. En sus 10 años en Google, abrió equipos de la Agencia Google en México, Argentina, Colombia, Chile y Perú y también inició varios proyectos regionales.



Radicado desde el 2014 en Nueva York, Diego Antista creó y lideró el equipo multicultural de Google Inc. NY. Con una gran experiencia y conocimiento de las agencias y los anunciantes, dirige proyectos de startups para el desarrollo de negocios en Google Inc. Hoy es uno de los principales contactos para todas las agencias de prensa y ayuda a activar las oportunidades de participación multicultural con foco en las cuentas más importantes de la Cía.



Como se dijo anteriormente, la charla tendrá como eje "El futuro de los negocios con las nuevas tecnologías" y estará orientada a personas y empresas que desarrollan sus negocios con el uso de herramientas tecnológicas. Dado que tendrá cupos limitados, se sugiere realizar la reserva al teléfono (02284) 41-2930 o al e-mail: [email protected]



En una charla con EL POPULAR Medios, Diego Antista adelantó detalles de su disertación, la cual tendrá un punto solidario ya que el total de lo recaudado será destinado al "Comedor de los sábados" de la Capilla de la Inmaculada Concepción -ubicada en Necochea y calle 17-. También se refirió a la incorporación de la tecnología en empresas, a su carrera y a su larga trayectoria internacional.



- ¿Cómo surgió la posibilidad de tu llegada para esta disertación?



- Todo surgió con unos mensajes que nos enviamos con Dante Gallina, de DLG Sistemas. En varias oportunidades estuve de visita por Olavarría y me hablaron de la posibilidad de brindar una charla debido a mis contactos permanente con las nuevas tecnologías. Lo debía y me parecía bueno coordinarlo para ayudar al comedor. Son momentos duros y la ayuda le viene muy bien a la institución "Comedor de los sábados".



- ¿Cuál es el objetivo que tendrá esta charla orientada a la tecnología en los negocios?



- Mi propósito es que por lo menos una persona entienda que hay tecnología arriba de la mesa, gratis o a un costo muy bajo, para utilizar y pensar los negocios de otra manera. La tecnología es esperanza en momentos complejos. Nuevos mercados, nuevas divisas, otras oportunidades, sirve para ver un futuro más promisorio de lo que se puede ver a corto plazo.



