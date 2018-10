"La tarjeta alimentaria será de $500 por familia, algo insuficiente"

122637

Información General Comunicado de la Mesa de Emergencia

Surgió un día después que el Municipio diera a conocer medidas en el área de políticas de gestión sociales para hacer frente a las demandas.



El martes, el Municipio a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, informó que desde la política de gestión del intendente Ezequiel Galli, se viene trabajando permanentemente en un abordaje territorial integral tendiente a dar respuestas de manera inmediata a las demandas sociales. Por eso, desde la Mesa de Emergencia difundieron un comunicado.

Sobre el anuncio del "aumento de la tarjeta alimentaria'"

Como primer punto, anuncian una duplicación de la tarjeta, suena bien, pero porque no cuentan los montos, esta venía congelada desde hace años, era de $250 y hoy pasaría a ser $500 por familia, algo completamente insuficiente teniendo en cuenta el gran aumento de precios en el último tiempo.



La bolsa de alimentos es una vergüenza, no alcanza para comer una semana por más que le agreguen productos (además que la mayoría de las veces no podés percibir las dos cosas), y la asignación que es el único programa capaz de sostener un poco la miseria se utiliza para mandar a los pibes a la escuela, para garpar alguna vacuna, para comprar pañales, y muchísimos gastos más que genera cualquier niño de este mundo.

La comida nunca da abasto, ni en las familias, ni en los comedores, ni en los merenderos, ni en caritas, ni en la red solidaria, y esto pasa porque es algo completamente cotidiano, los pibes tienen que comer TODOS los días. No podemos pretender que con una bolsa de mercadería una vez por mes se solucione el problema, nos la pasamos haciendo colectas, mangueando negocios, sindicatos y gente solidaria, si no es imposible, además de las huertas comunitarias que estamos armando en los comedores.

Pero hay un problema gravísimo que es todo lo demás, la ropa, el calzado, la escuela, la salud. Esto no lo solucionamos si no pensamos en políticas de inclusión, y sobre todo en términos laborales, en el barrio ya no hay más changas, las obras están paradas, ya ni sale arrancar yuyos en alguna vereda.

En esta semana se están realizando "operativos de saturación" en los barrios de la periferia, eso es un claro ejemplo de que en el barrio el estado anda en patrullero, esa es la única relación que tienen con los más humildes.

Les tira una tarjeta de $500 para que se arregle todo el mes y después no les brinda oportunidad de nada y de yapa los estigmatiza como si fueran el gran mal de esta sociedad, les aseguro que en esos barrios vi los mayores actos de compañerismo y solidaridad, algo que jamás vi en los que se creen de la "alta sociedad", en estos barrios se vive con la puerta abierta en todo sentido. A nadie le gusta ir a pedir comida, a todos les gustaría tener un trabajo y poder sostener a su familia sin "molestar" a nadie, pero eso escapa de nosotros, generamos las unidades productivas que podemos, pero tampoco alcanza.

Queremos desde hace tiempo sentarnos con la municipalidad, contarles la situación, y tratar de laburar en conjunto para apagar un poco el fuego, pero se ve que los "representantes" políticos, no solo del oficialismo, están más preocupados por como pega mediáticamente la cuestión para las elecciones del año que viene.