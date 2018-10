Las dos listas radicales cruzan posiciones antes de las elecciones internas

122666

Política

Ambas se sienten optimista en cuanto a los resultados. Coinciden en apoyar el espacio Cambiemos y el deseo de Gerardo Morales en detener las políticas de ajuste. La nota completa puede leerse en la edición impresa de El Popular.



Cacho Fernández

[email protected]



Con ásperos cruces, ambas listas radicales enfrentan los últimos días de campaña ante la interna que se va a desarrollar el próximo 28 de octubre.



Por un lado, la Lista 5, que representa la oposición y está encabezada por Guillermo Lascano, afirman que "queremos ser una alternativa seria para Olavarría y eso se logra con un partido fuerte. No podemos conducir la ciudad si no podemos conducir al partido", dijo Lascano.



El candidato y miembro del gabinete del Ejecutivo local, cargó contra el oficialismo partidario y les cuestionó que "no tenga personería jurídica el partido, ni balance ni transparencia", tras lo cual, el actual titular del Comité, Francisco "Pancho" González, le observó que "no somos un partido vecinal sino nacional y provincial que es donde se tiene la personerìa jurídica. Lo que dice denota un absoluto desconocimiento", remató.



A la acusación sobre la transparencia, González le respondió que "un balance es facilícisimo de hacer porque tenemos dos ingresos que son los que aportan los dos concejales radicales. Yo digo, en un año y medio, el actual vicepresidente no se acercó por el partido y hubiese sido necesario que lo haga planteando lo que hoy plantea".



"Queremos tener un partido vivo, desarrollar actividades, preparar a los afiliados para conducir la ciudad, insistió Lascano, quien también le objetó a la otra lista "quejarse sin plantear soluciones".

Las críticas de la Lista 5



Para la oposición que lidera Guillermo Lascano, "faltan valores en la actual conducción. No se tiene perssonería jurídica, ni balance, ni transparencia, lo que no quiere decir que haya corrupción. Nosotros tenemos nuestro presupuesto y lo mostramos. Lo que queremos es que estamos en condiciones de gestionar a gran escala".



Preguntado por su pronóstico para el domingo, Lascano vaticinó un "muy buen desempeño de la Lista 5. Hay muy buena llegada de la gente y cuando uno habla con ellos son como una caricia en el alma. Sí, las expectativas que tenemos son muy, pero muy buenas".





La posición de la Lista 18



La lista 18, que representa la actual conduccion del comité, sienten que son "la lista radical y la que mejor representa al radicalismo". Así lo expresó su presidente y cabeza de lista, Francisco "Pancho" González.



Luego, fijando su posición pero también queriendo graficar la contraria se preguntó: "¿por qué el Intendente está tan interesado por la interna radical?. Al afiliado le interesa estar bien representado. Nosotros siempre estamos dispuestos a respetar la orgánica partidaria. Lo que quiere el afiliado es que el comité esté representado por radicales que le planteen al Intendente propuestas pero también que le hagan llegar sus críticas y plantear sus diferencias. Queremos un radicalismo activo y con postura propia".

Lugar y horario de votación



Se llevarán a cabo este domingo y allí se elegirán los cargos de presidente, vicepresidente, secretario general, tesorero, vocales y delegados a la Honorable Convención Provincial para el período 2018-2020. Todo seré en el horario de 8 a 18 en seis sedes en Olavarría y las localidades.



La Escuela Escuela Secundaria N° 10 (ex Normal), de San Martín 3051, será el establecimiento local para las elecciones internas.



En Loma Negra, serán en la Escuela Secundaria N.º 3 ubicada en ruta 51 kilómetro 23. En Hinojo, se harán en la Escuela Secundaria N.º 4 de avenida 5 Antonio Collela. En Sierras Bayas tendrán lugar en la Escuela Secundaria N.º 2 ubicada en Julio A. Roca y Alsina. En Sierra Chica, serán en Escuela Secundaria Nº 17 de avenida de los Fundadores y D'Ogglio. Por último, en Espigas se harán en la Escuela Secundaria N.º 15 en la calle 10 entre 11 y 13.



La nota completa puede leerse en la edición impresa de El Popular.