Camaño: "Estamos ante la peor de las realidades"

Política

En su discurso de cierre, mientras se llevaba a cabo un fuerte debate sobre el Presupuesto 2019, la diputada del Frente Renovador lanzó durísimas palabras con el gobierno.

Fue durante la madrugada pero las palabras de Graciela Camaño despertaron a todos por el fuerte contenido de sus dichos mientras se debatía el proyecto de Presupuesto 2019.







"Este Presupuesto nos trae más aumento de tarifas, más recesión, mucha inflación, más impuestos, menos obra pública, mucho más pago de intereses de la deuda" dijo.

Algunas de las frases de la diputada del Frente Renovador:



"Gobernaron dos años con un esquema que no podía funcionar y ahora estamos ante la peor de las realidades. Esto sucede porque hay un momento en el que se termina el relato. Pasa cuando la realidad supera al relato. Nunca hubo lluvia de inversiones, el gradualismo, que es algo que todavía no podemos entender pasó sin pena ni gloria".



"Así de fácil se resolvían los problemas. Cambiaba el gobierno, generaba confianza, pero sucede que mientras tanto ni los funcionarios trajeron los dólares de abajo del colchón y las empresas off shore. Y el mundo tampoco los trajo".



"Se enamoraron de un modelito y supusieron que eso era cambiar", continuó la diputada, quien también consideró que "el gobierno que se nos presenta como el cambio cultural no vino más que a repetir errores".



"Los dos presupuestos anteriores mostraron enormes déficits sostenidos por el endeudamiento externo. Eran presupuestos de fantasía".



"Este presupuesto roba 20 mil millones de pesos a mi provincia, donde yo vivo, porque le han licuado la inflación. El subsidio para el transporte, 14 mil millones de pesos. Si no lo asume mi provincia, un boleto interjurisdiccional como la línea 670 desde José León Suárez, donde viven los más desposeídos hasta San Martín o Migueletes, les va a salir 34 pesos para ir a trabajar".



"7 mil millones de pesos le sacan a mi provincia, que es dinero de los municipios, no hay un metro de cloaca nuevo".



"¿Qué carajo quieren? ¿Que estalle el conurbano? Después vayan a buscar responsabilidades, no se hagan los desentendidos".



"Déjense de construir relato. Dejen de ser tuiteros de Durán Barba, dan vergüenza ajena".



"Háganse cargo de que no tuvieron plan económico o fracasaron".



"El globito amarillo se les pinchó".