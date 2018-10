Tandil: intensifican la búsqueda del joven, sumaron buzos para trabajar en las cavas

122694

Policiales

Se lleva a cabo un intenso rastrillaje en la zona donde se encontró el auto del joven que es buscado desde ayer. El operativo comenzó pasadas las 9.30 horas cuando llegó la orden judicial de comenzar con el procedimiento.



Jorge Bustamante, el joven de 24 años que es buscado, salió de su hogar ubicado en Villa Italia en la madrugada de este miércoles. Nadie supo más nada sobre su paradero en las siguientes horas. La preocupación se incrementó al ser encontrado su auto en La Movediza, totalmente incendiado en su interior.



Al menos 100 efectivos entre Policía bonaerense, DDI, Policía Científica, Bomberos y Gendarmería, participan activamente del operativo. Además, este jueves por la tarde, un equipo de buzos se sumó a la búsqueda, realizarán su trabajo en una de las cavas de la Cantera Cattoni.

Se recorre una extensa zona en el lugar donde se encontró el auto, en Azucena y Falkner. Allí los efectivos van de un lado a otro de un terreno complejo para recorrer, con largos arbustos y pastizales, cercano a la Ruta 30.

En el lugar también participan del procedimiento los familiares cercanos de Bustamante que colaboran con la Policía.

El hermetismo sobre el caso es total. Se hablaron de diferentes movimientos previos y posteriores a que el auto quedé estacionado en el lugar captados por las cámaras de seguridad de la zona pero nada fue confirmado a los medios de comunicación.

"Preocupados y angustiados"

Blanca Villalba, tía de Jorge Bustamente, dialogó en la puerta de la comisaría Tercera con El Eco de Tandil y señaló que "mi sobrino falta desde la 1 de la madrugada del miércoles. Nos llama la atención a toda la familia lo que está pasando ya que no es un chico que salga. A la hora que mencioné fue su última comunicación por whatsapp y de ahí en más no se supo nada".

Agregó que "hoy (por este miércoles) se levantó su padre y no lo encontró en su habitación y cerca del mediodía me llamó mi hermana para preguntarme si no lo había visto".

En cuanto a lo que la policía le ha informado sobre la tarea que están realizando, dijo que "por ahora se encontró el auto incendiado en su interior en la zona de La Movediza. Están analizando el celular para ver si surge algo y también el sistema de cámaras de tránsito para ver si se descubre qué pasó. Hasta este momento no hay ninguna información concreta sobre el paradero de Jorge".

Al ser consultada si quien se encuentra desaparecido tenía alguna disputa personal con alguna persona, remarcó que "nada de nada, él vende ropa y trabaja en una quesería. Es muy raro todo se fue sin avisarle a nadie. Sus amigos tampoco saben nada, es una situación que nos tiene preocupados y angustiados ya que no es un chico que ande o salga un día de semana". (El Eco)