122775

Política Entrevista con Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia

El funcionario indicó que tienen dos ejes bien definidos: por un lado la promoción del supermercado para consumo y por otro una tasa de descuento de cheques al 29% para pymes de menor tamaño.



El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Curuchet, planteó ayer que "los bancos vamos a seguir activos en el mercado hipotecario" y que "estamos en un momento donde los precios se distorsionaron pero se va a corregir y los créditos son una gran posibilidad de acceder a la propiedad", en una entrevista realizada en el programa Mejor de Mañana, que se emite por FM 98POP.



¿Cuál es en la actualidad, la oferta que pone a disposición el banco provincia para créditos a pequeñas y medianas empresas?



Estamos en un momento particular por el contexto recesivo y por las tasas de interés que son muy altas en la economía argentina. En ese contexto el Banco tiene dos ejes bien definidos junto con la gobernadora María Eugenia Vidal que nos marcó la orientación de políticas públicas que son por un lado promoción del supermercado para consumo y por el otro lado una tasa de descuento de cheques al 29% para pymes de menor tamaño.



En este caso lo que se llama tramo Uno de pymes (esto es una segmentación por sectores y por tope de facturaciòn) entonces las pymes en Construcción que facturan hasta 378 millones de pesos, en Servicios hasta 289 millones, en Comercio hasta mil millones de pesos, en Industria hasta 829 millones y el agro hasta 228 millones al año. Todos esos sectores productivos califican para la tasa del 29% del Banco Provincia, que son tasas muy convenientes para el financiamiento de corto plazo.



Al empezar la crisis cambiaria, se anunciaron un paquete de medidas blandas, era cerca de 13.200 millones de pesos para pymes y lo que tuvo más protagonismo es esta línea de descuento de cheques porque ayuda a bajar el estrés financiero de las empresas.



¿Cree que a las pymes esta crisis las tomó en una situación compleja?



La economía bonaerense es muy heterogénea entonces en cada sector y región es distinto. En términos generales hay que reconocer que nadie en la economía argentina vio venir una devaluación como la que hubo, el pronostico de que el dólar había quedado atrasado estaba, pero que subiera tanto superó a muchos.



Lo cierto es que cada Pyme tiene una realidad distinta. Energía, por ejemplo, salió esta semana la estadística de exportaciones de septiembre y ya se ve un aumento de exportaciones energéticas, con Vaca muerta a la cabeza, que confirman un pronostico muy positivo a mediano plazo para la economía. Para 2021 vamos a estar con exportaciones de 15 mil millones de dolares al año, el doble de lo que se perdió por la sequía el año pasado, es un gran cambio en la matriz exportadora de Argentina.



Turismo por ejemplo, en el turismo interno hubo una muy buena temporada porque nos cambio la ecuación. El agro va a recuperarse fuertemente, ya la cantidad sembrada de cultivos da un buen pronóstico, va de menor a mayor.



El comerciante minorista atraviesa momentos difíciles por la baja en el consumo, ¿qué propuestas hay desde el banco para ese comerciante?



Recorro varios distritos por semana, y hay dificultades pero con particularidades, por el momento por ejemplo no hay desconfianza por lo que no hubo baja en los depósitos de bancos, además se da que si bien puede haber caída de horas extras o hasta suspensiones pero el empresario trata de cuidar el empleo. Esto es porque la percepción de la mayoría de los agentes económicos es que la recesión no va a ser tan larga. Para eso el Banco Provincia quiere sustentar el nivel de consumo popular al sostener la promoción en los supermercados por ejemplo, que es un esfuerzo económico muy grande del banco. También vamos a hacerlo en Mar del Plata. Por otra parte van a ver que los números de la inflación en noviembre y diciembre van a ser mucho mejores.



¿Se va a subir el monto de compra con descuento que es de 3 mil pesos, teniendo en cuenta la inflación?



La gran mayoría de los tickets no llega al monto máximo de 3 mil pesos, este año nos enfocamos en los productos alimenticios básicos, precios cuidados y algunos corte de carnes. La gente en promedio no llega a gastar el máximo por lo que preferimos extenderlo por más tiempo y no subir el monto.



¿Cuáles son las líneas de crédito para comprar autos?



El Bapro tiene dos líneas que aplican a la compra de autos, una tradicional de prestamos tradicionales y la UVA que tuvo enorme respuesta hasta principios de año pero ahora con la inflación tiene menos demanda. Aunque está disponible y es más accesible que otras líneas.



¿Qué pasa con los créditos hipotecarios UVA?



Son los mismos, lo que cambió es el mercado inmobiliario que tiene el valor de referencia de las propiedades en dólares. Con la devaluación aumentaron mucho, lo que se dispara no es el préstamo sino el valor de la propiedad, por eso cayó la demanda, aumentó la brecha entre el salario promedio y el valor de las propiedades. Con el ciclo de estabilización esa brecha empieza a acercarse, y va a volver a recuperarse. Los bancos vamos a seguir activos en el mercado hipotecario, estamos en un momento donde los precios se distorsionaron pero se va a corregir y los créditos son una gran posibilidad de acceder a la propiedad.



Hay tope para las cuotas, ¿es una preocupación el porcentaje que representa de los salarios?



Hay dos variantes, por un lado la norma del banco central le da derecho al cliente cuando se produce una brecha de mas del 10% entre el promedio de evolución de los salarios y la cuota, el cliente puede pedir que se ponga un tope a la cuota y se estire el plazo del crédito. Otra iniciativa es que la cuota no puede exceder el 10% de los salarios, cuando excede el cliente no la paga y cuando el salario recupera lo agregás en la cuota siguiente. Visito clientes hipotecarios prácticamente todas las semanas, están atentos a la cuota, pero todos saben que la situación anterior cuando estaban alquilando los hubiera puesto en situación peor. No serían propietarios y también hubieran sufrido aumentos. En centenares de casos que he visitado, no encontré un solo caso que diga que se arrepiente.