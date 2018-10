Olavarría, un jugador clave de este equipo

122776

Opiniones Columna exclusiva del Ministro de Agroindustria bonaerense para EL POPULAR

El Ministro Sarquís redactó una columna especial dentro del suplemento agropecuario Campo Productivo, que sale todos los sábados en Diario EL POPULAR. Habló sobre la ganadería en particular y destacó qué visión tiene de futuro.

Por Leonardo Sarquís (*)



Olavarría siempre tuvo un significado particular para mí. Mi madre tenía una gran amiga olavarriense, que era maestra y cada vez que la función pública o las amistades me llevan a visitar la ciudad, me acuerdo del cariño con el que ella me hablaba del famoso retrato de Manuel Belgrano pintado en Londres, el único para el que posó en toda su vida. Desde ya, ése no es el único tesoro de Olavarría si pensamos en la gran capacidad de su gente para trabajar en el campo, contribuyendo a que la provincia de Buenos Aires sea líder en la producción ganadera y que continúe mejorando notablemente en muchos otros segmentos de la agroindustria.



Estamos nuevamente en un nivel de exportación de carnes muy importante, más de 700 millones de dólares el año pasado, y casi 275 mil toneladas entre enero y julio de este año. Un crecimiento sostenido fruto del trabajo conjunto entre todos los sectores. Desde el equipo de trabajo que encabeza la Gobernadora María Eugenia Vidal, entendemos que apoyar a la agroindustria es apoyar a la ciudad; que apoyar al productor es apoyar al consumidor; y sobre esa premisa nos esmeramos todos los días en mejorar la calidad de vida de todas y cada una de las familias bonaerenses. Como se dice por ahí y es una gran verdad... si al campo le va bien, nos va bien a todos. Si el motor de la economía que es la agroindustria funciona, todo en cada lugar, en cada rinconcito de cada pueblo, localidad, ciudad, se reactiva.



La apertura de los mercados internacionales para los productos argentinos es un hecho. Alcanza sólo con ver el caso de China, que subió un 110 por ciento su demanda bovina, y esa es una gran oportunidad que estamos acompañando con políticas públicas concretas.



Retomando el concepto de equipo, apostamos a la Participación Público Privada (PPP) porque sabemos que es el camino para salir de este momento difícil jugando juntos y tirando para el mismo lado. Es la forma de ingresar en un escenario de productividad con estabilidad.



El sector ganadero es un pilar fundamental para el crecimiento. Sabemos de la importancia de trabajar seriamente en genética, en los años de dedicación que lleva y en la inversión que requiere. Pero también sabemos que estamos poniendo todo para generar las condiciones necesarias para que esta apuesta tenga valor y así crear más empleo genuino.



Hemos abierto canales de financiamiento - aunque hoy por la situación general y coyuntural no puedan ser tomados, algo que esperemos cambie en no mucho tiempo - a través del Banco Provincia, con herramientas como el Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA) que trabaja para la inclusión financiera, acompañando a pequeños productores y Pymes a quienes el Gobierno bonaerense les sale de garante. Y apostamos a los nuevos mercados que ofrece el mundo a través de la agencia bonaerense GLOBA, que facilita inversiones y potencia las exportaciones de las empresas de la Provincia.



También es necesario mencionar que, de una vez por todas y con mucha firmeza, la Provincia se está ocupando de los caminos, de acompañar y trabajar junto a los municipios para que este tema sea mejorado en forma sostenida. Sabemos que hay dificultades, pero también sabemos de nuestro compromiso firme con la infraestructura, porque los bonaerenses se lo merecen. Y las obras que están en ejecución se van a terminar.



Lo dije hace poco y lo reitero: la Argentina no sale de este momento difícil sin la agroindustria, que es la mayor generadora de empleo genuino directo e indirecto. Por eso, vamos a seguir trabajando en equipo y al lado de la gente, como dicen y hacen el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. Finalmente, les quiero transmitir a los bonaerenses en general y a los olavarrienses en particular, que vamos a continuar aportando las mejores herramientas que estén a nuestro alcance para estar todos los días un poco mejor.



(*) Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires.