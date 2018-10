Máximo Kirchner homenajeó a su padre y apuntó a Macri: "La gente tiene hambre"

122783

Política

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó en La Matanza los actos por el octavo aniversario de la muerte de su padre, rodeado de intendentes peronistas y dirigente de La Cámpora.

En el acto, acusó al presidente Mauricio Macri de haber convertido "al Congreso en la escribanía del Fondo Monetario Internacional", a raíz de la aprobación del presupuesto que contiene el ajuste pactado por el organismo de crédito.

"Decían que se podía arreglar todo fácil y vean lo que hicieron, vean cómo estamos,con algunos gobiernos la gente come mejor y con otros no puede comer", desafió Kirchner desde el palco montado para el acto en el Club Social y Deportivo 2 de Octubre, en Villa Palito, ubicada en la localidad de San Justo, La Matanza, el lugar elegido encabezar la seguidilla de actos con los que se recordará al ex presidente Néstor Kirchner, de cuyo fallecimiento se cumplen ocho años.

"Les doy una idea para terminar con la grieta, Alfredo de Angelis, que ahora es senador, pudo cortar la ruta 100 días, recuerdo que tiraba la leche... Le doy una idea, puede donarla ahora a los comedores porque la gente en esta Argentina tiene hambre", señaló el diputado Kirchner, que estuvo acompañado además de por intendentes del PJ por dirigentes de La Cámpora, al tiempo que cuestiono que "ahora creen que todo se agota en un instagram y se terminan olvidando de la gente".

Junto a alcaldes como la anfitriona Verónica Magario y su par de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde -dos de los que suenan como precandidatos a gobernador bonaerense- Kirchner enfocó nuevamente la unidad del peronismo como estrategia para derrotar a Cambiemos en las elecciones del año próximo. "No dejen que los convenzan que no hay otro camino porque hay otro camino y es entre todas y todos", dijo. E Insistió "de cara al 2019 hay que tener claro que esta Argentina la vamos a sacar adelante entre todos".

En ese marco, Kirchner reiteró la idea de que no se trata de repetir la experiencia de los tres gobiernos kirchneristas anteriores sino que lo que propone es inspirarse en ellos pero aggiornar las políticas a la situación actual. "Lo que hay que recuperar de los 12 años es el espíritu transformador. No se puede repetir aquello que fue. Si podemos construir lo que viene con ese mismo espíritu transformador, y transgresor de poder revelarnos ante aquello que nos plantean imposible", dijo.

Tras lamentar el nivel de endeudamiento externo que dejará la administración Macri, Kirchner dijo que "el próximo gobierno va a tener una propuesta más similar a la que teníamos en 2003 que la que se tenía en 2015. Tendrá que volver a pensar en cómo bajar la desocupación, en como volver a reducir la brecha entre los que menos y más tienen". Y aseguró que "lo que quiere garantizar el FMI es la plata que prestó y no el desarrollo humano de los argentino".

Con la ex presidenta en Río Gallegos Cristina Fernández, en La Matanza estuvieron también los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Ustarroz (Mercedes) y Juan Zabaleta (Hurlingham). También, los diputados nacionales Fernando Espinoza, Walter Correa, Fernanda Raverta, Mayra Mendoza, Andrés Larroque, Vanesa Siley, y Wado De Pedro. (DIB)