A 8 años de su muerte, recordaron en el barrio Amparo Castro a Néstor Kirchner

Política

Más de un centenar de personas se congregaron este sábado al mediodía en la Junta Vecinal Amparo Castro para homenajear al ex presidente, en un encuentro organizado por Unidad Ciudadana.

Con un gran marco de vecinos, militantes y referentes de distintas organizaciones de nuestra ciudad que se acercaron a participar del acto, se recordó al ex Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, al cumplirse ocho años de su partida.

En el encuentro en la Junta Vecinal Amparo Castro descubrieron un enorme mural con su figura y la leyenda "Luchen, vienen por sus sueños".

Uno de los primero oradores fue el legislador provincial, César Valicenti quien dijo: "Esta fecha es muy significativa para todos nosotros porque nos interpela no solo desde lo político sino de lo emocional, sin lugar a dudas Néstor Kirchner fue uno de los mejores cuadros políticos no solo de la Argentina sino, de toda América. Y si él, en el 2003, con un país devastado y con más desocupados que votos se animó a luchar, cómo no lo vamos a hacer nosotros construyendo una nueva alternativa política que le devuelva los sueños a los argentinos".

Luego de descubrir el mural, se abrió el micrófono donde vecinos, militantes y referentes de distintos espacios políticos tomaron la palabra para reflexionar en torno al ex presidente.

Otro de los oradores fue Ubaldo García, referente del Partido Solidario, quien manifestó: "Néstor Kirchner fue un transgresor, con el perfil bajo comenzó a caminar por toda la Argentina convenciendo y persuadiéndonos de que otro país era posible a diferencia de cualquier otro presidente, él podía caminar por la ciudad libre, sin custodia ni policías y mirar a los ojos a todos los ciudadanos".

Por su parte Florencia Dátoli, Secretaria de Cultura del Partido Justicialista, expresó que "no hubo en la historia de la Argentina otro gobierno que no haya levantado tan en alto las banderas del Peronismo como lo hicieron Néstor y Cristina. Con cada una de sus políticas estaban siempre destinadas a ampliar los derechos de las mayorías y por eso, Néstor quedará eternamente en la memoria y el corazón del pueblo".

Asimismo, también tomaron la palabra y reflexionaron al respecto Matías Spinsanti (Peronismo Militante), Jorge Videla (Junta Vecinal Martín Fierro), Antonia Ayesa (La Cámpora Secundarios) y Guillermo Diorio (Militante Peronista).