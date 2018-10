Tandil: "nadie entiende qué pasó ni por qué no podemos encontrar a mi hijo"

122817

Policiales

La mamá del joven desaparecido habló con El Eco de Tandil. Señaló que "Jorge era un chico normal y muy querido" y aseveró que "necesito la ayuda de todos para recuperar a mi hijo".



Desde el pasado miércoles la vida de Claudia Villalva, mamá de Jorge Bustamante, pasó a ser un martirio. Nadie le ofrece la respuesta que está buscando: saber qué pasó y dónde está su hijo de 24 años.

Su expresión denota cansancio, preocupación y congoja por los días que fueron pasando, ya que pese a los esfuerzos de la policía y la Justicia, no hay señales de su hijo.

Alrededor de las 19.15, Claudia Villalva, junto a su exmarido Guillermo Bustamante, regresaron -como lo hicieron durante los últimos días- a la comisaría Tercera. Sus expectativas son que alguno de los datos que circulan se transforme en el camino que conduzca al reencuentro con Jorge. Hasta el momento, ese anhelo es sólo una expresión de deseo.

Sentada en uno de los bancos de la dependencia policial junto a su hermana Blanca, aceptó dialogar unos minutos con El Eco de Tandil. Su angustia y el dolor de no saber nada de su hijo, y el presentir que puede estar en peligro, la llevaban a hacer un esfuerzo para hablar, ya que las lágrimas le brotaban de inmediato.

"Es increíble que no aparezca. Me han dicho desde la investigación que debemos esperar. En realidad no sabemos nada", dijo al ser consultada por cómo está viviendo las jornadas que se sucedieron desde el pasado miércoles.

Refirió que "Jorge era un chico normal y muy querido. Nadie entiende qué pasó ni por qué no podemos encontrar a mi hijo".

Antes de llegar a la comisaría Tercera, los padres del joven desaparecido fueron convocados a la Municipalidad por Miguel Lunghi, quien estuvo acompañado por funcionarios del área de Protección Ciudadana. Al respecto, sentenció que "nos recibió el Intendente y nos dijo que están a disposición nuestra para lo que sea, al igual que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires".

Cabe señalar que desde las últimas horas hay en la ciudad un equipo de profesionales del Ministerio de Seguridad de la Provincia y que en la jornada de hoy se sumarán más efectivos. (El Eco de Tandil)