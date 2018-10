Canal Local celebró sus 35 años de vida

122948

Información General

Hace más de tres décadas que los hechos más importantes de la ciudad pasan por Canal Local. Primero fue Canal 5 Teledifusora Olavarría, se convirtió en Canal Local y ahora se ubica en el canal 7 de la grilla con el mismo nombre. Este martes lo celebraron con la inauguración de la nueva escenografía.

Hace 35 años atrás se recuperaba la democracia en Argentina y en Olavarría nacía un nuevo medio de comunicación que luego se instaló en las casas de varias generaciones de nuestra ciudad como el consumo casi obligado.



En sus comienzos se trató de Canal 5 Teledifusora Olavarría y tuvo su inauguración un día como ayer de 1983. Lo cierto es que las pruebas para la primera emisión comenzaron a realizarse unos meses antes, "ninguno sabía bien de qué se trataba", contó Osvaldo "Chiche" Fernández rememorando aquella época en Mejor de Mañana (FM 98 Pop). Él fue uno de los que estuvo en la gestación del Canal porque "conocíamos algo de electrónica con Dario Rampoldi. Hicimos cursos en la Escuela Industrial de cómo manejar lo técnico en radio y televisión", explicó y fue por eso que estuvieron formando parte del equipo técnico original.

Aquella era una época de aparición incipiente de la tecnología, y "teníamos inquietudes, éramos jóvenes con ganas de aprender, era una época de soñadores y estaba todo por hacer". "Chiche" fue camarógrafo, editor, y director de cámaras en varios programas durante muchos años.



Argentina salía de una época nefasta y oscura de gobierno militar, la democracia se instalaba, la gente celebrara en las calles y Olavarría veía el nacimiento de un Canal que se consolidó con el tiempo para mostrar todo lo que pasa en la ciudad y comprometerse con eso. Hasta ese momento, no sucedía aún en otras ciudades. "Era una gran apuesta porque no había aún canales en todos lados, se fue probando de a poco. Y en Olavarría fue una inversión que dio sus frutos", explicó Fernández que hoy trabaja en el departamento publicitario del Canal. En aquel momento se inició junto a quienes él denomina "dos soñadores": Reynaldo "Cacho" Warman, primer Director, y el ingeniero De Paolo, uno de los oferentes.



En las cuadras comprendidas por calle Belgrano, Vicente López y Rivadavia se instalaron televisores en los comercios para comenzar a instalar el hábito de ver televisión, "era novedoso, un cambio muy grande en lo tecnológico porque la gente no sabía de qué se trataba", recordó Fernández. Y a partir de ese momento los contenidos comenzaron a aparecer y la grilla se fue completando. Las propuestas iban desde lo informativo, el deporte, el arte, la información general, la política, etc. Lo que sí pasaba era que "las propuestas eran menos pero quizás más interesantes".



En cuanto a su denominación y el lugar que ocupó en la grilla de Cablevisión, hay recordar que primero fue Canal 5 Teledifusora Olavarría, después se convirtió en Canal Local, pasó al canal número 2 y ahora se ubica en el 7 de la grilla, con el mismo nombre. En medio de ese proceso, cambió de propietarios y hoy integra el multimedios de El Popular.

Marina Rezola es camarógrafa del Canal y también se expresó en relación a lo que le genera estar trabajando en este aniversario número 35. "Me siento muy cómoda, tengo muy buenos compañeros en el turno tarde, Fabio Duca, Gustavo López, Andres Pellegrini, Emiliano Musarra, Rafael Stéfano. Soy la única mujer y siempre me hicieron sentir como que era parte del lugar, como que nos conociéramos de toda la vida", contó haciendo referencia a su grupo de trabajo de la segunda edición de Noticias. Remarcó, además, que "es fundamental tener buen clima, hemos pasado varias tormentas y rescato el grupo. Hay buena energía y eso para mí es muy importante".

El recuerdo del "Panza"

Oscar "Panza" Farías sin dudas fue una de las personas que dejó su huella, su humor y su impronta en el Canal y que falleció en octubre de 2014. "Fue una persona que me enseñó mucho, me peleé pero lo quise como a un padre, un tipo que me abrió las puertas, me permitió conocer gente, y me hizo divertir", manifestó Marina Rezola, camarógrafa de la segunda edición de Noticias. "Fue compañero de tareas y ahora lo recuerdo con emoción porque me marcó. Pero al mismo tiempo pienso en él con alegría porque me hacía reír mucho", frase que comparten muchos de los que fueron sus compañeros.