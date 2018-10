IOMA aumentó la cobertura de los medicamentos

122956

Información General El director local, José Valenza, se manifestó al respecto

El aumento será de un 30 por ciento, dependiendo de los valores que fijan los laboratorios para sus productos. La medida regirá en todo el territorio de la provincia a partir del 1º de noviembre.



La obra social IOMA anunció nuevas medidas en cuanto a la cobertura de los medicamentos.Una buena noticia recibieron los dos millones de afiliados de IOMA. Dicha obra social pública de la provincia de Buenos Aires informó que a partir de noviembre más de 7 mil medicamentos serán más económicos, gracias a un aumento casi del 30 por ciento en la cobertura de medicamentos.



La compleja situación económica que viven los afiliados de la obra social pública introdujo a un análisis de situación por parte de sus autoridades. La consecuencia fue la siguiente: el Directorio de la obra social finalmente aprobó la actualización del valor de los montos fijos de la cobertura de los medicamentos del Formulario Terapéutico Provincial, para las drogas de uso crónico y agudo del plan ambulatorio en un 28,25 por ciento. El incremento regirá a partir del 1º de noviembre.

Esta medida servirá, según IOMA, para amortiguar la dicha situación económica que viven sus más de dos millones de afiliados, la cual golpea principalmente a jubilados y pensionados. Se estima que con esta medida se podrá cubrir al menos el 50 por ciento de los medicamentos, dependiendo de los valores que fijen los laboratorios.

En ese marco, ejemplificaron que en el caso de la amoxicilina de 500 mg., cuyo valor al público es de 105 pesos en promedio, la nueva cobertura sería de 73,10 pesos, contra los actuales 57 pesos. En tanto, el Atenolol 50 mg., que normalmente cuesta 95 pesos, la nueva cobertura sería de 43,17 pesos, contra los actuales 33,66.

"Una buena noticia"

José Valenza, director de IOMA Olavarría, se refirió a la nueva medida tomada desde su obra social. "La obra social aumenta el monto del coseguro, es decir, el valor que reintegra hasta un 70 por ciento según el caso. A nivel general es del 30 por ciento. Dicho detalladamente, IOMA tiene un valor o una cifra fija sobre el valor de un determinado genérico. Ese valor que se mantiene fijo será lo que incrementará el reintegro en un 30 por ciento. Es una buena noticia para todos los afiliados", sentenció.

A su vez, el titular local advirtió que este porcentaje de aumento se produce sobre "el valor final dado por el laboratorio, ya que ellos manejan valores diferentes según cada uno. Es un dato importarte porque según el laboratorio existen distintos precios. En el sitio de IOMA está todo el proceso detallado. En una tabla aparece el valor del genérico que reconoce IOMA, el valor de cada uno de los nombres comerciales y una columna que determina lo que corresponde pagar por cada uno de los medicamentos".

En consecuencia, según el genérico, el aumento de cobertura "puede ser del 30, en otras del 40 y también del 70 por ciento, dependiendo el caso".

Luego, José Valenza reconoció que la inflación en los medicamentos colaboró a tomar esta decisión. "Al tener un valor fijo de reintegro y al haber aumentado todos los medicamentos, el afiliado quedaba a cargo de un mayor porcentaje de pago, pagaba más. Si un remedio vale 10 pesos, aumenta a 15 y siempre IOMA reintegra 4 pesos, el porcentaje de cobertura va bajando. Con este aumento del 30 por ciento se establece una proporción en el incremento, teniendo en cuenta las variaciones de precios", explicó.

"Había una necesidad de actualización para seguir manteniendo un determinado valor y porcentaje del monto fijo que reconoce IOMA sobre el genérico", insistió el representante de IOMA Olavarría. También explicó que "la intención es alivianar el bolsillo del afiliado, por lo que es un punto a favor para ellos. La situación económica no es fácil a nivel general y, lamentablemente, los laboratorios de medicamentos incrementaron los valores de forma importante".

En relación a esto manifestó que "los aumentos en los laboratorios conforman un aspecto difícil de controlar. Como respuesta a ésto existe una acción en conjunta entre PAMI, IOMA y el Ministerio de Salud para hacer compras en conjunto y licitar los laboratorios. De esta forma, las tres entidades que cubren el 80 por ciento del espectro del consumo de medicamentos están trabajando en conjunto. Y de esta forma se lograron ahorros muy significativos".

En el cierre, José Valenza realizó un análisis sobre el funcionamiento actual de la obra social en cuestión. "Los reclamos, muchas veces, no son dirigidas a la obra social. IOMA es, realmente, quien tiene la mayor cobertura, incluyendo a las prepagas. Lo que ocurre es que, lógicamente, es algo más burocrática que el resto en relación a los tramites, es decir, al hecho de cumplir una serie de requisitos y protocolos que son indispensables para dar respuesta", afirmó.

"Las quejas que se escuchan se refieren a los tiempos y no a lo que no cubre. En algunas circunstancias, por la modificación de valores, los laboratorios y proveedores de prótesis no se presentan a las licitaciones y éstas quedan vacías. Así es como IOMA tiene que salir a cubrir esto de alguna manera, lo que significa un atraso en la entrega de insumos y medicamentos. Pero son atrasos que no se dan por los pagos que tiene que hacer IOMA, sino por lo que expliqué anteriormente", finalizó el representante local de IOMA.

El aumento de los medicamentos

Más allá de la situación económica compleja que vive cada afiliado, las autoridades de IOMA decidieron tomar esta medida porque, debido a la inflación en los medicamentos, era necesario una "actualización" en la cobertura de los mismos por parte de la obra social. Es decir, era ineludible aumentar los valores -o porcentajes- que cubre IOMA para cada medicamento.

En lo que va del 2018, los medicamentos aumentaron drásticamente por parte de los laboratorios que los producen. En solo dos años se registró un incremento del 129 por ciento, superando al nivel inflacionario por varios puntos, según datos arrojados por estudios realizados recientemente por diferentes sectores especializados. Los mismos hacen hincapié en que las farmacias no son las formadoras de precios, sino que el problema está en los laboratorios y en el poco control del Gobierno al respecto.

Por tomar algunos ejemplos, las cafiaspirinas pasaron de un valor de 11,35 a 21,75 pesos en solo tres meses. También sucedió lo mismo con medicamentos para tratar la diabetes como el zocor, que pasó de 348 a 495 pesos, registrando un aumento del 42 por ciento.

Otra explicación que dieron algunos estudios se refiere a la concentración del mercado en pocos protagonistas: en el país alrededor de 20 laboratorios concentran aproximadamente el 80 por ciento de la producción de medicamentos, con comportamientos que sostienen al alza los precios.