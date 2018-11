Ola Bus espera continuar con el servicio y existe cierta incertidumbre por Nuevo Bus

122984

Información General

El trabajo sobre la autorización para licitar el transporte urbano y la prórroga de la concesión del transporte interurbano.



El Honorable Concejo Deliberante trabaja en estos días sobre el futuro del transporte público. El tratamiento sobre la autorización para licitar el transporte urbano y la prórroga de la concesión del transporte interurbano por tres años más, con Ola Bus dispuesto a continuar brindando el servicio, se encuentra en la comisión de Hacienda del CD.

Los dueños de las empresas de transporte local, es decir, Ola Bus y Nuevo Bus, tienen un ojo puesto en lo que sucede en el recinto municipal. Es que formalmente empezó el tratamiento de los proyectos de transporte público de pasajeros en el Concejo Deliberante, por lo que habrá importantes novedades en los días o semanas que vienen.

Los concejales de Cambiemos buscan el tratamiento de autorización para licitar el transporte urbano y la prórroga para la concesión del transporte interurbano. En este sentido, la comisión de Infraestructura y Servicios Públicos del Concejo Deliberante -que preside José Luis Arguiñena, de Cambiemos- dio inicio formal al tratamiento de ambos proyectos que envió el Ejecutivo y los mismos fueron trasladados a la comisión de Hacienda. Este accionar trajo algunas críticas de bloques opositores.

El titular de Ola Bus, Ramiro Di Giano, habló con este Diario y se refirió a la posible prórroga. "El periodo de prórroga es una facultad que está en el contrato que se firmó en su momento. Incluso la misma puede ser de seis años, pero se prefirió que sea sólo de tres haciendo uso de esta opción. Ahora lo tiene que definir el HCD. En realidad lo podía definir el Ejecutivo, pero se decidió ponerlo a debate", explicó.

"Hay que esperar que resuelvan, pero tenemos firmes convicciones de que vamos a llegar a un buen final. No creo que haya inconvenientes y pienso que los votos en el HCD ya deben estar", agregó.

En cuanto a las causas de la elección por los tres años de prórroga y no por seis, Di Giano señaló que "por un lado fue en relación a una negociación con el Ejecutivo y por el otro lado por el contexto económico de incertidumbre que no permite arriesgarse en el tiempo. Esta actividad no es sencilla y las dudas económicas dichas anteriormente tienden a influenciar".

A su vez, el representante de Ola Bus dejó en claro que "las condiciones de renovación serían las mismas con las que se venían trabajando, es decir, con los requisitos asumidos en el momento que se firmó la concesión. Tampoco estamos interesados en cambiar porque en los últimos años la empresa invirtió todo lo que pudo. No nos hicimos los distraídos y seguiremos invirtiendo en la medida que se pueda"

En relación a esto, Ramiro Di Giano afirmó que "la intención siempre fue y es brindar el mejor servicio posible. En cuanto a lo que es recorrido, el propio Ejecutivo señaló la no necesidad de modificar, por lo tanto no habría cambios en lo que refiere al interurbano".

También realizó un balance de la prestación del servicio en el último tiempo. "Los últimos dos años fueron complicados por la situación económica y financiera. Este año hubo dos aumentos de tarifas, pero antes de la primera, que fue en febrero, el precio de los boletos estuvo congelado por 21 meses, en un contexto de elevada inflación que complicó la situación. Los subsidios están congelados desde el año pasado", argumentó.

Futuro incierto por Nuevo Bus

En lo que refiere a la situación de Nuevo Bus y la licitación pública para la concesión del servicio de transporte público de pasajeros urbano, existe un manto total de incertidumbre. Es que, a ciencia cierta, no se puede confirmar que hará Nuevo Bus en cuanto a su presentación para dicha licitación.

La empresa que tiene como propietarios a Walter Barraco y María Inés Vavrín es la actual encargada de brindar el servicio en cuestión. Cuando se abra la licitación para el próximo período, está la sospecha de que Nuevo Bus no iría por la licitación. Incluso, según algunas fuentes, los propietarios dichos anteriormente les habían 'comentado' a varios concejales esta información.

Igualmente, los representantes de Nuevo Bus no quisieron dar a conocer ninguna información y, por estas horas, su futuro es incierto en cuanto al servicio local.