Nuevo sistema en PAMI trajo complicaciones para beneficiarios

Información General

El titular del PAMI local, Mario Mirabella explicó a El Popular Medios que "no han disminuído las prestaciones para nada, lo que sí cambio es el sistema de validación de las recetas en las farmacias". La implementación será completa este viernes.



A raíz de varias situaciones y reclamos que hicieron conocer los lectores a El Popular Medios sobre problemas en las farmacias por parte de los beneficiarios de PAMI para acceder a sus medicamentos, Mario Mirabella - Titular de PAMI a nivel local- explicó "continúa la cantidad de medicamentos, no se han disminuido las prestaciones para nada; lo que sí cambio es el sistema de validación de las recetas en las farmacias".

De hecho, este nuevo sistema para validar las recetas se inauguró con el corriente mes y es por ello, que quizás, consideró Mirabella "todavía en algunas farmacias no ha funcionado, pero las prestaciones continúan con normalidad".



DETALLES DEL NUEVO SISTEMA



"Es un nuevo sistema porque PAMI no tiene más intermediarios. Se ha hecho un convenio con los laboratorios y directamente con las farmacias; y es probable que hoy (por este jueves) el sistema todavía no haya funcionado bien, ya que algunas farmacias han logrado validar y otras no; pero quese quede tranquila la gente que entre el día de la fecha y mañana (viernes), se va a estar normalizando el nuevo sistema" detalló Mirabella.