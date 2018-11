Germán Aramburu: "la posición de Galli del último año no es la misma que tenía antes"

123085

Política Impuesto a la Piedra

En el Concejo Deliberante existe un proyecto de ordenanza para llevar la alícuota a su valor histórico del 4 por ciento. La oposición no quiere tratarla porque supone que será vetada y que no podrían revertir el veto.



Tras los dichos del Intendente de no tocar el impuesto a la pieda,-concejal de Unidad Ciudadana- afirmó que "no me sorprende la postura de Galli porque es la que tuvo el último año, aunque no fue así en los años anteriores".

En diálogo con "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, Aramburu apuntó que la posición del Intendente "tiene que ver con la postura que le está bajando Macri de no meterse con las mineras ni con las exportadoras. Es lo que está bajando el Presidente a sus discípulos", añadió.