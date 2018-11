Empresario cuestiona un operativo de la AFIP realizado en su oficina

123088

Se trata de Cruz Omar Pavone, canterista sierrabayense que habló con Canal Local. Agentes de la Administración Federal y efectivos de Policía Federal trabajaron desde poco más de las 9 hasta las 17 del martes.

El pasado martes una decena de agentes de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP), acompañados por efectivos de la Policía Federal, realizaron un extenso procedimiento en la oficina de un reconocido empresario sierrabayense, quien planteó varios cuestionamientos al operativo.

Fueron inspectores de la AFIP de Bahía Blanca los que se presentaron en el establecimiento que se encuentra a pocos metros de la rotonda de acceso a la localidad de Sierras Bayas sobre avenida Manuel Smirnoff, donde está ubicada el área administrativa de Cruz Omar Pavone, canterista de aquella localidad. Trabajaron desde poco más de las 9 hasta las 17.

En una entrevista con Canal Local, Pavone relató cómo se llevó adelante el procedimiento, sobre el que se mostró sorprendido e "indignado": "No podíamos salir, como su fuéramos delincuentes. Estoy tomando muchos comprimidos a causa de una enfermedad, y los tomo en horas del mediodía. Les dije y me acompañaron dos policías hasta mi casa", que se encuentra a pocas cuadras, refirió el empresario.

Al ser consultado sobre qué se buscaba en el operativo, explicó que "de todo", documentos vinculados con "compras y ventas", aunque expresó que "no se lo que se llevaron, bajaron una fotocopiadora y fotocopiaban. No me quedó ninguna copia de lo que se llevaron. Pienso que (se llevaron) facturas y cosas. Ponían un CD en las computadoras", donde copiaron y descargaron diversos archivos.

El empresario minero comentó asimismo que durante el procedimiento sufrió un pico de presión, y que estuvo acompañado por sus familiares. "Me llevé el disgusto de mi vida. Estoy muy indignado y mirando qué puedo hacer", aseguró. En su entrevista dijo que aún no presentó denuncias pero evalúa hacerlo.

Asimismo, vinculó el operativo de la AFIP con un episodio que protagonizó en mayo pasado, cuando discutió con inspectores de la Agencia Federal poco después de protagonizar un accidente, también en inmediaciones de la oficina que el martes pasado fue inspeccionada.