El próximo año se construirán cuatro aulas y oficinas para la Escuela Secundaria 18

123136

Información General

Allí funcionan dos aulas modulares, ante la falta de espacio y el crecimiento de la matrícula en los últimos dos años. La directora del establecimiento, Sandra Juárez, señaló que "es una ampliación muy importante".

Para el año 2019 fue anunciada desde la Provincia de Buenos Aires la construcción de cuatro nuevas aulas y oficinas, ya licitadas, para la Escuela Secundaria Nº 18, ubicada en barrio Lourdes, según confirmó Sandra Juárez, directora del establecimiento, este viernes a EL POPULAR.



Debido a la falta de espacios apropiados para el dictado de clases, desde marzo de 2017 funcionan en el lugar -emplazado en el cruce de avenidas Alberdi y De los Trabajadores, donde se comparten las instalaciones con la Escuela Primaria Nº 6-, dos aulas en contenedores, a la espera de la concreción de la obra.



Con una matrícula de alrededor de 240 alumnos provenientes del sector pero también de otros puntos de la ciudad, era imperioso contar con las futuras aulas para brindar mayor contención y, desde ese punto de vista, la docente consideró que se trata de "una buena noticia y una obra muy importante porque la escuela secundaria a muchos chicos les ha cambiado la perspectiva de vida, de futuro: están viendo que hay otros futuros posibles".

Con renovadas expectativas, la directora expuso que aunque todavía no se ve plasmado en el terreno, "el 13 de octubre comenzó la obra de la escuela. Ya está el plan, que lo hace la Provincia: tenemos el proyecto aprobado, ya está licitado, ya vino la empresa, es una empresa de Olavarría". Sin embargo, "todavía no se ven los avances porque no comenzó la obra pero sí ya hicieron toda la parte del suelo".

Un paliativo que se prolonga ya por dos años



Pese a que se esperaba utilizar a las aulas "containers" por un corto período, las gestiones para la construcción de las aulas se prolongaron y "en realidad, éste es el segundo año que tenemos las aulas", planteó la directora Sandra Juárez.



Aunque los contenedores no son espacios aptos para el dictado de clases, la docente resaltó que fueron adecuados para cumplir ese fin. "Están aptas para funcionar durante todo el año. Tienen equipos de aire acondicionado y se trabaja bien. En ese sentido no hay problemas; están en condiciones tanto para el frío como para el calor", reiteró.



En realidad, "esperábamos la construcción antes pero por cómo son estos trámites se demoró. Fue un paliativo que pensé que iba a durar menos tiempo pero ya hace dos años que usamos las aulas móviles y la verdad que están en condiciones".

La entrevista y todos los detalles, en la edición impresa de El Popular