Cambiemos realizó en Pehuajó el segundo encuentro provincial del Foro del Cambio

Política

Participaron más de 100 referentes territoriales y potenciales candidatos a Intendente bonaerenses. El Foro contó con la participación de los Ministros de Seguridad y de Asuntos Públicos de la Provincia.

Cambiemos juntó a más de 100 referentes territoriales y potenciales candidatos a Intendente de toda la Provincia de Buenos Aires provenientes de los 66 municipios donde aún no gobierna el oficialismo para realizar el segundo Foro del Cambio.



En ésta oportunidad el Foro contó con la participación de los Ministros de Seguridad y de Asuntos Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y Federico Suárez, quienes ofrecieron una charla sobre la gestión que llevan adelante junto a la Gobernadora María Eugenia Vidal.



El Ministro de Seguridad Ritondo aprovechó el encuentro para arengar a los candidatos y manifestó que: "desde mi lugar de ministro, cuentan con todo mi apoyo de cara al año próximo. Hemos dado una lucha enorme contra las mafias y contra el narcotráfico, y eso el vecino lo ve. En los distritos gobernados por Cambiemos y en los que no. Hemos capacitado y equipado a la Fuerza más grande del país. Con trabajo, gestión y resultados podemos consolidar el cambio en la provincia de Buenos Aires.".



Suárez por su parte, Ministro de Asuntos Públicos, instó a todos a considerar que: "hoy más que nunca tenemos que fortalecer nuestra identidad y nuestra identidad es el cambio. Un cambio que no inventamos nosotros sino que estaba latente en la gente. Estamos demostrando que este cambio es profundo, de verdad y para siempre. Como la reforma de la Policía, la primera reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense, el Estado presente en los barrios, la lucha contra el juego ilegal y la pelea contra los privilegios. Son transformaciones profundas. Como también lo son las más de 1.500 obras finalizadas en los 135 municipios y otras 1.000 que están en ejecución".



El encuentro se llevó a cabo en Pehuajó, un distrito fervientemente opositor a Cambiemos, reforzando las intenciones de trabajar fuertemente en aquellos lugares donde hoy gobierna la oposición. Se destacó el apoyo al rumbo y a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno Provincial y Nacional y se trazaron los lineamientos sobre los cuales seguir trabajando en el fortalecimiento y construcción del espacio político.



El Foro del Cambio es un espacio de discusión y de construcción política ideado por María Eugenia Vidal y Federico Salvai y que cuenta entre sus principales impulsores a la Senadora Nacional Gladys González (Avellaneda), al Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro (La Matanza), al Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires Santiago López Medrano (San Martin), a Lucas Delfino Subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación (Hurlingham) y a Alex Campbell Subsecretario de Asuntos Municipales por la Provincia de Buenos Aires. Su función permite que los referentes y dirigentes del espacio puedan compartir lo que pasa en sus distritos, repasar lo que se está haciendo y cómo se puede mejorar y a la vez acercarle a los Ministros su visión local de los distritos donde no gobernamos. En mismo sentido, en el día de ayer, algunos miembros del Foro del Cambio estuvieron reunidos con el Presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.



Estuvieron presentes importantes dirigentes de la UCR, de la Coalición Cívica, del PRO y los demás partidos que componen Cambiemos. Además de los mencionados anteriormente estuvieron presentes los Diputados Nacionales Pablo Torello y Sergio Buil, los Senadores Provinciales Juan Fiorini, Carolina Tironi, Ana Laura Geloso, Leandro Blanco y la anfitriona del evento Felicitas Beccar Varela, los Diputados Provinciales Matías Ranzini, Mauricio Vivani, Oscar Sánchez, Sandra París, Laura Ricchini y Marcelo Daletto así como también el funcionario provincial de Lotería y Casinos, y oriundo de Pehuajó, Fernando Rovello.



Algunos de los referentes que estuvieron presentes



Juan D'Amico (Punta Indio), Santiago MacGoey (Cañuelas), Julián Gelvenzú (Zárate), Daniel Arimay (Salto), Raúl Sancho (Exaltación de la Cruz), Sandra Ferrandi (Monte), Luis Baldo (Villa Gesell), David Zencich (Merlo), Anabel Arboledas (Marcos Paz), Segundo Cernadas (Tigre), Agustina Ciarletta (San Fernando), Juan Cravero (Roque Pérez), Sandra Santos (Bolívar), Manuel Fittipaldi (Tapalqué), Juan Camio (Benito Juárez), entre otros.