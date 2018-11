Bullrich: "en Argentina no está prohibido"

123157

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó sus dichos acerca que "el que quiere estar armado" para evitar hechos delictivos "que ande armado", debido a que "la portación de armas no está prohibida".

"La portación de armas no está prohibida en la Argentina, está regulada", afirmó la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich.



"Para eso hay organismos donde registrar las armas, que entregan certificados de tenencia o portación. Yo no recomiendo estar armado, pero las personas son libres de usar armas o no usarlas. Existe una regulación, si quieren que las prohibamos las prohibimos, pero mientras tanto la gente puede hacerlo", amplió.



PÚBLICO VISITANTE SI, PÚBLICO VISITANTE NO



La ministra se refirió también a las idas y vueltas sobre la asistencia de público visitante a la final de la Copa Libertadores entre Boca y River y reafirmó que "estamos en condiciones de hacernos cargo del operativo de seguridad, para que la Argentina tenga una final como en Europa".



"El Presidente nos preguntó si estábamos en condiciones y le dijimos que sí. Ya tuvimos los Juegos Olímpicos de la Juventud, vamos a tener el G20, ¿porque no podemos estar a la altura?", se preguntó.



Este viernes, la funcionaria había generado polémica al sostener en diálogo con una emisora cordobesa que "el que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado. La Argentina es un país libre".

Fuente: Ámbito.com