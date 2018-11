Ultiman detalles para el traslado del león de La Máxima al The Wildcat Sanctuary

123171

Información General VIDEO

La semana pasada se conoció que el león que vive actualmente en el Bioparque será trasladado primero a La Plata y luego a Minnesota, en los Estados Unidos. Mirá las imágenes del santuario.



Hace pocos días se conoció que el león que se encuentra en el Bioparque Municipal La Máxima partiría en primera instancia hacia la ciudad de La Plata para luego ser trasladado a los Estados Unidos. Este lunes, El Popular pudo saber que aún no existe fecha estimativa del viaje dado que aún las gestiones de organización.



El lugar al que será derivado está ubicado en el estado norteamericano de Minnesota y se llama The Wildcat Sanctuary.





Los traslados son parte de un trabajo en conjunto entre los bioparques de La Plata y Olavarría, para que el león macho pueda estar en un espacio especializado, con atención personalizada y condiciones de vida adaptadas para satisfacer sus necesidades físicas y salvajes. Cabe recordar que desde la muerte de la leona, había quedado solo en el parque local.

El santuario



El Wildcat Sanctuary (TWS) es una instalación de rescate sin fines de lucro que proporciona un espacio natural para los gatos salvajes necesitados, lo que inspira el cambio para poner fin a la crisis de la fauna cautiva.



Como un verdadero santuario, la organización no compra, vende ni exhibe a estos animales. El mismo combina hábitats naturales y espaciosos con una vida libre de exhibición y explotación, lo que permite que todos los residentes vivan de corazón.



El Santuario no está abierto para visitas públicas. TWS aboga por No More Wild Pets para crear un mundo donde los santuarios de animales ya no sean necesarios.

Allí convicen tigres, leones, leopardos, jaguares, pumas, lices y gatos salvajes, entre otras especies. No es la primera vez que Argentina traslada leones hacia el país del norte. Hace pocas semnas, llegaron 5 nuevos leones residentes en nuestro país.

"Los gatos tienen espacio para deambular, correr, jugar y retener, la elección finalmente será suya.

Es lo que siempre han merecido y nos complace proporcionarles este maravilloso nuevo hogar", reza el Canal Oficial de Youtube, publicado íntegramente en inglés.