Denuncian abusos en la utilización de agroquímicos cerca de zonas residenciales

Concejales del Frente Renovador detectaron envases vacíos de agrotóxicos en Espigas y Recalde. "Contaminan el suelo y el agua que bebemos y usamos todos los olavarrienses", aseguraron.

"El Municipio no controla y se pone en riesgo la salud de los vecinos", reclaman los concejales del Frente Renovador. Es que en una de sus recorridas por las localidades de la ciudad, Emilio Vitale y Marcelo Latorre, junto con Liliana Schwindt y Telma Cazot, detectaron envases vacíos de agrotóxicos en zonas residenciales de las localidades de Espigas y Recalde, lo que produce "un riesgo para las familias".



"Contaminan el suelo y el agua que bebemos y usamos todos los olavarrienses", aseguraron. Por esto presentaron un proyecto de ordenanza para la creación de un Centro de Acopio Transitorio de envases agroquímicos.

Al respecto, la referente en Consumo del Frente Renovador, Liliana Schwindt, sostuvo que "estas son situaciones que no vamos a permitir, porque ponen en riesgo no solo al medio ambiente, sino principalmente la salud de los vecinos. Si se cometen esas irregularidades es porque el Municipio no controla".



"Este tipo de compuestos agroquímicos tiene una alta incidencia negativa a la contaminación del suelo y el agua, tanto superficial como subterránea. Muchos lo desechan, lo entierran o lo queman, generando un alto impacto ambiental", expresó en la misma línea Emilio Vitale.



Por su parte, Latorre detalló que "en Espigas no solo había envases de agroquímicos esparcidos por el lugar, sino también bolsas con insecticidas. En Recalde, nos encontramos con una cava transformada en un gran basural a cielo abierto con envases de agroquímicos , animales muertos y basura".



"Lo que encontramos demuestra un desinterés por el daño que se ocasiona al desechar esos insecticidas en forma insegura. Nos preocupa realmente por la cantidad de familias que viven cerca de esos lugares. Si el Municipio no controla a quienes usan agroquímicos, los vecinos estamos desprotegidos", manifestó Telma Cazot.



Para encontrar una solución al problema, el Bloque de Concejales massistas presentó un proyecto de Ordenanza para la creación de un Centro de Acopio Transitorio de envases agroquímicos. Al mismo tiempo piensan en ofrecer una capacitación a productores y usuarios sobre el manejo y medidas de seguridad con el uso de los agroquímicos. Exigieron, además, la erradicación del basural a cielo abierto en la localidad de Recalde.