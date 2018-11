Vitale: "la ordenanza era mala y lo que falta es control"

123229

El voto del concejal Emilio Vitale fue decisivo para rechazar el proyecto de nocturnidad que buscaba aplicar cambios respecto de la situación actual de los jóvenes de nuestra ciudad.



Emilio Vitale, uno de los dos concejales del Frente Renovador fue decisivo con su voto. Entre otras de las cuestiones que planteó respecto del proyecto de nocturnidad que buscaba reformar el acceso de menores a lugares nocturnos y al que no acompañó , el edil en primera instancia retomó dos proyectos que desde el bloque han presentado y fueron aprobados por unanimidad y no fueron reglamentados por el Ejecutivo, y mencionó los que hacen referencia a terminar con el Grooming, el Cyberbullying y contener las situaciones donde se dan embarazos no planificados.



"Nuestro rol fundamental, en la medida de la posible, siempre es de anticipación" dijo a El Popular. Y agregó "Si esta ordenanza hubiera sido aprobada, ante la primer señal de alarma, hubiese sido declarada inconstitucional".



Consultado respecto que ciertos jóvenes no se sientieron escuchados con el resultado negativo de esta ordenanza, Vitale consideró "uno también es padre y tiene sobrinos, amigos que tienen hijos en edades adolescentes y uno sabe lo que viven y padecen, no es que no se los ha escuchado a los chicos pero uno viene manifestando, señalando y notificando que es la falta de control y prevención en lo que hace a la seguridad de todos los habitantes y en especial a los jóvenes, eso es lo que ha faltado, control" especificó.



Así, siguió "hay mecanismos que se disponen para controlar, se puede sumar monitoreo, lo que tiene que haber es control" y resaltó la ausencia de la palabra 'familia' en torno a todo el debate que se dió en la mañana de este martes en el recinto del HCD olavarriense, en una sesión especial. "Tenemos que primar por una adolescencia sana" manifestó.



Y cerró, "para los jovenes este es un punto de partida porque llegamos a un debate, la ordenanza era mala y en ningún momento preveía condiciones de seguridad, pero el debate sí y todos recogimos algo".