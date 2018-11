Con un emotivo acto, la ex Industrial festejó 75 años de formación de oficios

123245

Información General

Tuvo lugar este miércoles por la mañana en un Salón de Usos Múltiples colmado de alumnos, ex docentes, autoridades educativas y municipales.



La emblemática Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 "Luciano Fortabat" cumplió 75 años dedicados a la formación de técnicos, con un fuerte compromiso en la comunidad y dejando una marca imborrable en la identidad de las distintas generaciones que pasaron por la institución.

En la actualidad cuenta con una matrícula de casi 1.000 estudiantes, quienes a través de distintos talleres reciben una amplia formación, con salida laboral acorde a la demanda del sector industrial.

La Escuela se fundó en 1943 y posteriormente se implementaron los talleres de mecánica, tornería y ajuste, luego se incorporaron los talleres de carpintería, herrería y fundición.

Este miércoles en el marco de un emotivo acto en el SUM de Industrial se reunieron docentes, ex docentes, alumnos, ex alumnos y toda la comunidad educativa para celebrar este aniversario.

Participaron del acto el presidente del Honorable Concejo Deliberante Bruno Cenizo, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, la directora de Educación del Municipio Sofía Torres, el decano y la vicedecana de la Facultad de Ingeniería Marcelo Spina y María Peralta.

Entre las autoridades educativas se hicieron presentes la presidente del Consejo Escolar Maite Salerno, la Jefa Distrital de Educación Gabriela González, la directora de la Escuela Técnica Nº 2 Andrea Rodríguez, consejeros escolares, concejales, demás funcionarios municipales.

El acto se inició con el ingreso de las banderas de ceremonia y descubrimiento de una placa conmemorativa en el hall principal por parte de las autoridades educativas y representantes del centro de estudiantes.

Luego se leyeron las cartas de las autoridades que no pudieron estar presentes en el acto por distintos motivos, para lugar a las emotivas palabras alusivas al aniversario.

La directora de la institución, Andrea Rodríguez, en su discurso expresó que "hoy nos reúne festejar los 75 años de vida de nuestra escuela. La educación técnica nació para formar hombres y mujeres que aportarán en nuestra sociedad profesionalismo, innovación, trabajo autogestivo que permita el desarrollo de mejoras en la forma de intervenir en el mundo profesional, de manera que la calidad de vida de las personas evolucione al compás de las necesidades que demanda la época".

"Cada nacimiento de cada escuela técnica ha dado cuenta de esta inquietud. La gestación de nuestra querida escuela es el claro ejemplo de esto, que se suma indiscutiblemente a la visión que todas las escuelas de la educación técnico-profesional: permitir incentivar y garantizar el desarrollo profesional de nuestros estudiantes", dijo.



"Desde hace 75 años muchas familias eligen nuestra propuesta, soñando un futuro, apostando a lo que también soñaron y soñamos todos los que trabajamos en educación: mejorar la vida de las personas", agregó.

Para la directora del establecimiento "la historia de nuestra institución cala hondo en la historia de nuestra ciudad. Aquí valiosas personas construyeron día a día la identidad de una institución que hoy vive y late en el imaginario olavarriense, recibiendo el prestigio que se supo ganar, gracias al compromiso, al valor, al trabajo y la responsabilidad de creer que la educación técnica es una pieza fundamental para el desarrollo de una comunidad".

En este sentido, al remontarse a la historia Rodríguez señaló que "este edificio hereda el proyecto fundacional de aquellos que en 1943 germinaron lo que hoy es esta escuela, se nutre de todos los que durante 75 años hicieron crecer esta propuesta y le permitieron ser lo que hoy es. Celebramos los años de vida de esta institución, a la par que celebramos la educación técnica, bajo el compromiso de trabajar para seguir aportando a su crecimiento y mejora".

"Hoy la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 'Luciano Fortabat' cumple 75 años y también cumple con el sueño primero de formar a los futuros técnicos, propiciando los conocimientos y capacidades para su desarrollo profesional y fundamentalmente formar ciudadanos capaces de enfrentar exitosamente los desafíos que impone la época, interviniendo en la construcción de una sociedad solidaria, basada en el respeto y sobre todo en el uso del conocimiento al servicio del bien común", manifestó.



Para el cierre Andrea Rodríguez agregó que "como directora hoy tengo el honor y el orgullo de estar en este lugar que me permite principalmente agradecer a aquellos que fundaron, a quienes tuvieron la visión y se propusieron la misión de construir la educación técnica. Agradecer a los pioneros que en el 43' supieron escuchar la demanda de una sociedad en pleno auge, agradecer a todos los que se fueron sumando y construyendo el camino que nos lleva a encontrarnos 75 años después como una escuela plena, orgullosa y pujante. Agradecer a quinas hoy siguen construyendo la trama de nuestra querida institución, día a día, entendiendo igual que aquellos fundadores desde el compromiso, el trabajo en común, la responsabilidad de saber cuál es nuestra tarea, la que seguirá engrandeciendo a esta institución".

"Nuestra escuela tiene corazón, se nutre, se fortalece con todas las personas que desde hace 75 años depositan en ella su proyecto de vida, la adoptan como parte de su identidad y una vez que ingresan aquí, nunca más dejan de ser parte de ella, deja marcas imborrables en la vida de muchos de los que se formaron y sigue marcando con sus colores a los estudiantes", concluyó.

El ex docente Juan Carlos Bodini, un profesor histórico de la Escuela Técnica Nº 2, contó su experiencia personal durante su recorrido. "Entré a la escuela cuando cumplió 12 años, cuando a fines del 63' se inauguraba este edificio, me agarraron los 25 años de la escuela recibiendo como técnico. Participé de los 50 años de la escuela como docente. Hoy en este cumpleaños me toca como docente técnico jubilado", relató.

"Hace 75 años un grupo de visionarios de Olavarría, pensó que debía preparar a los jóvenes para desarrollarse en la sociedad, al servicio de la comunidad, nació la Escuela de Artes y Oficios en el año 1943. El avance de la tecnología, de los sistemas educativos fueron ampliando a la Escuela Nacional de Educación Técnica, Escuela de Educación Provincial, Escuela de Educación Secundaria Técnica, pero hay un nombre que ningún avance tecnológico, ningún gobierno, ningún ministro, va a poder cambiar y es el Industrial", afirmó visiblemente emocionado ante los aplausos de los presentes que colmaron el gimnasio.

"El Industrial es un espíritu que recorre los pasillos, que se forma en las aulas, que es moldeable en los talleres, con ese espíritu me encontré hace una semana cuando después de cinco años volví a transitar la escuela y ese espíritu está representando por dos colores: el rojo y el verde. El rojo de la pasión y el verde de la esperanza, el rojo de la pasión por el desarrollo del ser humano en lo tecnológico y social y la esperanza der una vida y un futuro mejor. También ese espíritu tiene cuatro cualidades: respeto, responsabilidad, trabajo y solidaridad. Estas características hicieron grande y van a seguir haciendo grande a nuestro país y en este hacer grande esta una generación de docentes y alumnos. Estamos seguros en sus manos", expresó.

"En este tiempo quiero decirles a la escuela ¡Feliz Cumpleaños! Pero también quiero decir otra cosa de ese espíritu que nos invade a todos, que tiene un nombre: grasa, grasa, grasa. Gracias", cerró el ex profesor Bodini.

Para el final, la Jefa Distrital de Educación Gabriela González sostuvo que "esta escuela tiene una historia en nuestra comunidad y es importante que se diga que es una escuela pública. Cuando hay una situación que atender o solucionar llama permanentemente al Consejo Escolar. Si hay una necesidad en cualquier ámbito van a tener respuesta, porque en esta escuela hay un compromiso político de poder llevar adelante cualquier obra".



"Esta escuela tiene una característica puntual, que con mucha emoción dijo con sus palabras el ex docente, tiene un espíritu que está atravesado por el trabajo, por la educación, tiene un compromiso que la educación tiene que ser de calidad", enfatizó.



"Ustedes los estudiantes, docentes, forman parte y hacen que la educación pública sea de calidad", resaltó González.

Tras las palabras alusivas, se proyectó un video para mostrar los puntos y los logros más sobresalientes de la historia de la escuela. Para el final, el presidente del Concejo Deliberante Bruno Cenizo hizo entrega de una placa conmemorativa por los 75 años de historia y compromiso de la Escuela Técnica Nº 2 en la formación de nuestros jóvenes.

Los detalles completos, el jueves en diario El Popular