Saladillo: atacó a tiros a su expareja y lo encontraron decapitado en un campo

123249

Policiales

En un principio, se trabajó sobre la hipótesis de suicidio, pero luego por las condiciones en las que fue hallado el cuerpo, los investigadores señalaron que se trató de un homicidio.

Un hombre buscado por intentar matar a tiros a su expareja y a la hija de ésta, a quienes hirió a balazos el martes último en una vivienda de Saladillo, fue hallado decapitado en un descampado de esa ciudad bonaerense.



En un principio, se trabajó sobre la hipótesis de suicidio, pero luego por las condiciones en las que fue hallado el cuerpo, los investigadores señalaron que se trató de un homicidio. Es que no se encontró sangre en el lugar, por lo que se presume que el cuerpo fue trasladado, al tiempo que aún no se halló la cabeza, informó el portal ABC Saladillo.



No obstante, aún se esperan los resultados de la autopsia de rigor, indicaron.



El lunes pasado, María Rosa Abal y su hija, Marisa Vanesa Moreno, fueron atacadas a tiros en su casa de Saladillo, hecho atribuido a Luis Roberto Domínguez, expareja de Abal, señalaron las fuentes.



A raíz del hecho, Moreno sufrió una herida de bala en la mano derecha, mientras que Abal recibió un disparo en el omóplato izquierdo, por lo que ambas fueron internadas en el hospital de Saladillo, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.



Tras la denuncia del caso en la comisaría de la Mujer y la Familia de Saladillo, la fiscal de turno de ese distrito, Patricia Hortel, ordenó la búsqueda del sospechoso en una causa que caratuló como "tentativa de homicidio".



La búsqueda de Domínguez resultó infructuosa hasta que en la tarde del martes se halló su cuerpo decapitado en un descampado en las afueras de Saladillo, señalaron las fuentes policiales. (DIB)