Bono: el Gobierno quiere que sea "obligatorio para todo el sector privado"

123253

Política

Tras la reunión con la CGT y con las cámaras empresariales, el Gobierno define por estas horas el decreto con la "letra chica" del acuerdo que establece un bono compensatorio para fin de año y, según informó, quiere que sea "obligatorio para todo el sector privado".

El ministro de Producción, Dante Sica, dijo hoy que ese adicional será "obligatorio para todo el sector privado" pero no para el público, ya que los estatales aún mantienen abierta la negociación paritaria.

"La idea del bono es que sea compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio englobaría al sector privado. Hay una paritaria abierta en el sector público, así que hasta que el público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado", explicó.



En ese sentido, Sica resaltó que el Gobierno plantea "que sea obligatorio para todos los sectores privados", aunque aclaró que, tras la firma del decreto, trabajarán "en los casos particulares de las empresas que no lo puedan afrontar". Sin embargo, la UIA advirtió hoy que 6 de cada 10 empresas no podrán afrontar el adicional salarial.



"Estamos haciendo la redacción del decreto. En muchos casos los mismos gremios planteaban que podía haber algún tipo de flexibilidad. Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si hay algún tipo de financiación de corto plazo para las empresas que no lo puedan pagar. Queremos trabajar después sobre los casos particulares", añadió en declaraciones a radio Continental.



Consultado sobre el monto del bono, que primero la CGT dijo que sería "como mínimo" de $5000, pero luego el Gobierno estableció ese monto como tope, el ministro explicó que se trata de un límite "para que sea no remunerativo". De todas formas, aseguró que "hay empresas que están en condiciones de poder pagar más, pero ese adicional por encima de los $5000 ya sería remunerativo".



"Sabemos del impacto de la crisis que estamos viviendo, estamos haciendo todo lo que podemos hacer para recuperar la velocidad de crecimiento", concluyó. (DIB)