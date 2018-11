Vidal encabezó un nuevo "gabinete ampliado"

123272

07.11 | Política

El encuentro fue en la República de los Niños y participaron el Intendente Ezequiel Galli y el senador provincial, Dalton Jáuregui. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo: "Voy a pelear todos los días para que en la provincia nunca más se vuelva a hablar de abandono y soledad".

El encuentro, conducido por la gobernadora, comenzó pasadas las 10.20 en la República de la Niños, en La Plata, con la presencia de ministros, subsecretarios, intendentes y legisladores provinciales y nacionales.

"En mi balance del año hay dos cuestiones profundas a destacar, que son muy positivas: la primera es entender que este iba a ser un año distinto al planificado y tener capacidad de respuesta y eso se reflejó en la dos prioridades que nos propusimos, sostener el trabajo, y por eso cuidamos a las pymes y priorizamos la obra pública y, en segundo lugar, acercar al Estado a los más golpeados de la inflación, pero no después que los golpee, sino antes que llegue la inflación, adelantarnos y estar ahí", aseguró Vidal al comenzar su exposición.

Por su parte y consultado desde El Popular sobre este encuentro, el senador provincial Dalton Jáuregui dijo "es muy importante que nos juntemos, participar de estos encuentros y hablemos sobre la realidad y lo que venimos haciendo. A mí escucharla a ella me da ganas de hacer y recorrer cada vez más. Y sobre todo con la humildad que lo expresa" destacó el senador.



"Más allá que hemos tenido un año muy difícil, pudimos estar y seguir haciendo y creo que como equipo estuvimos a la altura, y tenemos que seguir estando, ese es nuestro principal desafío", afirmó Vidal.

En este sentido, señaló que "nunca dejamos de hacer lo profundo y lo estructural: este año hicimos la reforma judicial, la segunda etapa de la reforma de la policía" y, en materia de salud, "sigue creciendo el SAME y este plan de atención primaria que es primero en la historia en el conurbano".

En Educación, dijo Vidal, "se consolidó el programa Red de Escuelas de Aprendizaje en las 2 mil escuelas más vulnerables, hay 600 escuelas secundarias que ya iniciaron una reforma y hay instituciones que ya están recibiendo sus kits de robótica".

En el cierre, Vidal destacó: "Cuando comencé a recorrer la provincia, lo primero que se me transmitía era soledad, abandono y resignación, por eso gran parte de nuestro esfuerzo es combatir ese sentimiento y por eso nuestro gobierno dice estar y hacer, lo qué pasó este año es que no dejamos solos a los bonaerenses", remarcó y dijo "esto es así, porque a todo el equipo le interesa la provincia, la queremos".

Sobre el encuentro además, Jáuregui agregó "básicamente se habló de todo lo que se hizo hasta hoy en día. Los avances en Obra Pública, en materia de salud. El Ministro López Medrano hizo una exposición sobre la presencia del estado provincial a lo largo de estos años en los barrios con mayores necesidades, nos habló (la gobernadora) de los programas sociales que fueron llevando adelante y sus logros. Por su parte, Roberto Gigante expuso sobre las obras hídricas, de gran importancia sobre todo para el interior de la provincia y el impacto en los territorios. María Eugenia nos habló a nosotros, a nosotros como equipo y nos agradeció que estemos siempre a su lado, apoyando su gestión día a día" comentó el legislador.



"Lo nuestro no es el atajo, no es la fácil, no es la avivada, porque es de verdad y por eso no es lineal, hay avances y retrocesos", sostuvo y dijo:

Principales aspectos del encuentro

La reunión de Gabinete ampliado empezó con una presentación del Jefe de Gabinete de Ministros, Federico Salvai, quién le dio paso al vicegobernador Daniel Salvador.

Salvador hizo una fuerte convocatoria "a reforzar el compromiso" y dijo que "Vidal es la expresión más genuina de la renovación política".

A continuación, Salvai brindó un detalle de los avances en la gestión bonaerense tomando los cuatro ejes centrales: integración social, lucha contra las mafias, grandes obras, y transparencia y responsabilidad.

El jefe de Gabinete hizo un repaso de algunos números de la gestión. Por ejemplo, explicó que se trabajó en 66 guardias hospitalarias (terminadas o por terminarse) y se llevaron adelante 1400 operativos del programa El Estado en tu Barrio en zonas vulnerables. También recordó que al comenzar la gestión Vidal había 6000 patrulleros inutilizados y ahora hay 2500 nuevos, y que por primera vez en 60 años se han cambiado cañerías. Además, indicó que nunca en 23 años se habían licitado casinos y que en esta gestión se clausuraron tres.

Salvai también puntualizó que desde el principio de la gestión se hicieron 630 obras viales, 340 de hidráulica en ejecución y 237 obras de cloacas y aguas.

Después, el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, repasó las 1800 obras finalizadas en los primeros tres años de gestión, mientras que el Ministro de Economía, Hernán Lacunza, realizó una presentación sobre el presupuesto, los números de la provincia y la comparación con la gestión anterior y recalcó "la inversión en obra pública en estos años fue de 7111 millones de dólares, el doble que los ocho años anteriores".