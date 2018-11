"Nos han tratado de todo, pero no pueden decir que somos corruptos"

123322

Es lo que dijo el intendente de Olavarría en la apertura del II Encuentro con Equipos Técnicos Municipales de Buenos Aires Transparente. Las actividades continúan hoy en el Centro Cultural.



El jueves por la tarde comenzó el II Encuentro con Equipos Técnicos Municipales de Buenos Aires Transparente en el auditorio del Centro Cultural Municipal "San José", con el objetivo de generar un espacio de intercambio y capacitación del que participen los municipios de la Provincia que, al día de la fecha, han firmado el convenio de cooperación con la Oficina de Fortalecimiento Institucional Bonaerense y la Oficina Anticorrupción de la Nación.

Fue el intendente Ezequiel Galli quien encabezó la apertura de estas jornadas, junto con el titular de la OFI Luis Ferella y la representante en Argentina de la Fundación Hanns Seidel Mariella Franz.

"Es muy importante el acompañamiento de todos los sectores políticos, de los intendentes, del gobierno provincial, el gobierno nacional. La creación de nuestra oficina es un hito dentro de la lucha contra la corrupción. Tenemos el acompañamiento de 67 municipios en menos de un año de haber sido convocados. Encontramos intendentes que dicen que quieren trabajar en esto y acompañar. Estamos todos juntos en esta pelea de la lucha contra la corrupción, en materia de integridad y prevención. La corrupción no tiene color político y aquello que permite dar un paso más para nosotros es bienvenido", aseguró el Director de la Oficina de Fortalecimiento Institucional Luis Ferella.

Además sostuvo que "cuando el color político que te acompaña es distinto a nosotros nos da aliento de que estamos por el camino correcto. Un hecho de corrupción es un patrullero menos, perder contra la corrupción es tener menos cloacas, menos hospitales y nosotros estamos trabajando en eso para que la plata vaya a donde tiene que ir".

Dentro de los presentes en esta apertura de la jornada estuvieron también los intendentes de Lobos y Ayacucho, como así también el jefe de gobierno de Ezeiza y los equipos de una gran cantidad de municipios bonaerenses, incluyendo los funcionarios del Ejecutivo olavarriense.

Luego, la representante en Argentina de la Fundación Hanns Seidel Mariella Franz explicó el trabajo realizado desde su espacio y remarcó que "queremos acompañar y ayudar. Llevamos dos años trabajando en este tema, apuntando a un proceso de modernización que se despliega en Argentina, que se debe a la gente y que es importante apoyarlo a nivel local, provincial y nacional".

"Me parece muy importante lo que está pasando hoy en Olavarría. Que hayan elegido nuestra ciudad por un montón de factores -hasta el geográfico creo que tuvo que ver- es importante para nosotros que todos los Municipios se puedan acercar y venir a intercambiar ideas en una temática que hoy es más que importante. Es un momento de quiebre en el país en lo que a la modernización y transparencia tiene que ver, es un momento para tomar decisiones", manifestó el intendente Ezequiel Galli y agregó que "ser un Municipio transparente o más moderno, dejar de llevar expedientes en carritos o mostrarle números a los vecinos es simplemente tomar una decisión. Una decisión difícil de tomar porque te enmarca en un proceso complejo que es muy nuevo para todos y por eso creo que hoy tenemos casi la mitad de los municipios y no tengo ni la menor duda de que cuando se empiecen amostrar los resultados vamos a ser muchos más. Esto trasciende todas las banderías políticas y las gestiones de cualquier espacio político y esto es muy importante".

"La primera decisión la tomó nuestro Presidente, acompañó la Gobernadora y nosotros quisimos subirnos a este barco que creemos que es lo mejor que le podemos dejar a los vecinos. Este es un momento en el que podemos hacer cloacas, pavimentos, extender la red de gas, pero hay cosas que les podemos dejar a los vecinos cosas intangibles pero que son muy importantes", señaló.

En el caso de las novedades para Olavarría, anunció que "en estos días definimos ya la presentación, por primera vez en la historia, de las Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos. Adherimos a la Ley 15000 de la Provincia de Buenos Aires, aprobamos la ordenanza en el Concejo Deliberante y por primera vez en la historia los olavarrienses van a saber cómo entraron patrimonialmente los funcionarios y como van a salir de este gobierno".

"Hace unos años creamos la Subsecretaría de Modernización, que fue criticada y novedosa. Nosotros estamos convencidos que desde la modernización íbamos a ser más transparentes y darle herramientas al vecino. Este año tuvimos la grata noticia de ser uno de los 10 municipios más transparentes del país, que nos hizo inflar el pecho y saber que vamos por el buen camino y que tenemos que seguir.En la página de Gobierno Abierto tenemos todos los fondos publicados: cómo ingresan y cómo salen. También están los sueldos publicados. Tomamos la decisión de ir para delante y tomar el riesgo de ser más transparentes. No tenemos miedo a eso porque no somos corruptos y queremos que los vecinos sepan como llevamos adelante la gestión. Nos han tratado de todo lo que se les ocurra, pero no pueden decir que somos corruptos porque abrimos todas las puertas del Municipio a los vecinos", concluyó.

La jornada continua este día viernes, también en el Centro Cultural Municipal "San José", en busca de conocer las experiencias y avances alcanzados en la implementación de políticas de transparencia y prevención de la corrupción en los gobiernos locales, con el fin de generar lazos entre los participantes del programa que potencien su trabajo en la materia.

Habiéndose organizado un primer encuentro en el mes de abril en La Plata, este segundo encuentro buscará reforzar las herramientas conceptuales y técnicas con que cuentan los municipios de la Provincia de Buenos Aires para implementar políticas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Se propondrán talleres prácticos, mesas para compartir experiencias y charlas con referentes en la materia.