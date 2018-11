Ley de intermediarios de internet: Adepa expuso en la Cámara de Diputados

123334

Información General

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas se refirió al proyecto de ley en el que se propone la regulación de los proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) participó esta este jueves por la mañana de un plenario de la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, donde sus representantes se refirieron al proyecto de ley en el que se propone la regulación de los proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet.



Ante los integrantes de la comisión, el presidente de la entidad, Martín Etchevers, expresó que los medios de todo el país nucleados en Adepa -medios de todo tamaño y de las más diversas líneas editoriales- invierten en la producción de contenidos propios. "Son contenidos nacionales que dan trabajo a periodistas, fotógrafos, columnistas, dibujantes, infógrafos, diseñadores, trabajadores gráficos y expertos en disciplinas digitales", enumeró, para luego señalar que estos contenidos son "caros", porque "hacer periodismo profesional es caro", señaló.



"Los medios también contamos con un respaldo patrimonial y un editor responsable, porque tenemos que responder, incluso judicialmente, por lo que publicamos", agregó Etchevers. "Por todo eso nos preocupa la redacción de este proyecto. Porque de la misma surge una desprotección a la propiedad intelectual sobre dichos contenidos, que es el derecho y la herramienta que los editores tenemos para defender el valor de lo que producimos y por lo tanto para sostener nuestro financiamiento. Es más, de la redacción actual se desprende que quienes utilizan de algún modo ese contenido y obtienen beneficios directos o indirectos a partir del mismo, no tienen obligaciones frente a quienes lo producen", advirtió el presidente de Adepa.



La misma preocupación la tiene la industria periodística en todo el mundo, agregó. "Lo demuestran decisiones como la reciente directiva del Parlamento Europeo".



"Desde Adepa siempre vamos a estar a favor de la libertad de expresión y contra la censura, pública y privada. Nuestra prédica histórica es censura previa jamás, siempre responsabilidad ulterior. Por eso discrepamos además con una exención anticipada y genérica de responsabilidad ulterior, como la que surge de este proyecto", finalizó Etchevers.



También expuso por Adepa el abogado Nicolás Novoa, quien argumentó la posición de la entidad ante la iniciativa legislativa. "Advertimos sobre los graves riesgos derivados de la distorsionada invocación de los principios de libertad de prensa y de expresión por parte de los intermediarios de internet, quienes, al amparo de aquellas libertades, pretenden resguardase y obtener la sanción de normas genéricas que determinarían su irresponsabilidad absoluta frente a la utilización o difusión de contenidos generados por terceros", señaló.



Novoa explicó que las empresas periodísticas asumen frente a la sociedad y el Estado obligaciones ineludibles: los periódicos tienen un editor responsable, chequean la información antes de difundirla y si cometen errores, responden por ellos.



"Por su parte -y esto ha ocurrido y ocurre en todo el mundo-, los intermediarios de internet construyen y defienden su enorme negocio bajo ciertas premisas de hierro: el nulo o escaso pago de impuestos en los territorios que operan; la irresponsabilidad sobre los contenidos que distribuyen, como principio y presunción legal; y la explotación de esos contenidos en forma gratuita bajo el conveniente amparo de la libertad de prensa y expresión", explicó Novoa.



"Para que se entienda bien dijo Novoa en su presentación-, no proponemos de ninguna manera limitar la libertad de expresión de los usuarios, ni mucho menos promover la censura. Lo que señalamos es que nadie puede tener una exención de responsabilidad ex ante, como dice este proyecto de ley. Máxime cuando las plataformas hace rato que dejaron de ser meros intermediarios: amplifican, jerarquizan, posicionan, potencian o reducen los contenidos, muchas veces a través de mecanismos fácilmente manipulables".



Para Adepa con este proyecto se sentaría un "principio" que por su laxitud podría ser malinterpretado y utilizado en perjuicio de los creadores o titulares de derechos, entre ellos los propios medios de prensa. "Tal sería el caso, por ejemplo, si los intermediarios de internet invocaran este principio para negarse a abonar a los medios de prensa la retribución que en derecho les corresponde por la utilización de sus contenidos".



La comitiva de Adepa estuvo integrada también por Jorge Fontevecchia, presidente de Perfil Network, quien en su intervención, señaló que hay que trabajar en un futuro proyecto de ley, que se base en un consenso amplio. "Uno de los problemas que estamos enfrentando es que no entendemos la naturaleza del problema o sea el diagnóstico no es correcto y por lo tanto la terapia que vayamos a utilizar no podrá serlo tampoco", dijo el representante de Perfil.



"La verdadera hegemonía es aquella de la que no se tiene conciencia de su existencia y el problema que nosotros estamos enfrentando aquí no es simplemente la libertad de expresión, la libertad de expresión, que es importantísima, es apenas una parte de la problemática que tenemos y es utilizada falazmente. El problema que aquí tenemos es esencialmente un nuevo colonialismo. Un nuevo colonialismo económico que recrea las situaciones del siglo XVII y XVIII sin que nosotros nos demos cuenta", reflexionó Fontevecchia.



"Detrás de esto no hay un tema de libertad de prensa, no hay un tema de libertad de expresión, hay un tema claramente económico. Google y Facebook se están quedando con el 80% de la publicidad mundial. No se engañen. Cuando ellos piden que no haya regulaciones, cuando ellos piden que haya exención de responsabilidad, de lo que están hablando es de captura de redito y transferencias de renta al exterior", agregó.



Por Adepa, también estuvieron presentes Diego Garazzi (La Nación); Pablo Deluca (Infobae) y Carlos Azzariti (Página 12).



En la sesión también expusieron directivos de la Asociación de Teleradiodifudoras Argentinas (ATA), la Asociación de Radios Privadas Argentinas (ARPA), la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), entre otras organizaciones