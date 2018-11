Galli participará de un congreso en Barcelona

123341

Política

Será parte de la comitiva de 20 jefes comunales que viajará a Barcelona, invitado por la Subsecretaría de Relaciones Municipales de la Nación para representar a la Argentina en este evento internacional.

Del 13 al 15 de noviembre Ezequiel Galli será parte de los Intendentes Argentinos que representarán a nuestro país en Smart City Expo World Congress que tendrá lugar en Barcelona, el principal evento internacional sobre ciudades inteligentes que convoca a los mejores expertos del mundo, tanto del sector público como privado.



Organizado por Fira Barcelona, esta octava edición se desarrollará bajo el lema "Cities To Live In" (Ciudades para vivir) cuyo objetivo se centra en convertir los territorios en lugares más habitables.



Cabe recordar que la edición 2017 de este evento reunió a más de 18,000 visitantes profesionales y más de 700 ciudades de 140 países, así como a 420 oradores de renombre y 675 expositores. Para este 2018 el recinto de Gran Via -donde se desarrollará Smart City Expo World Congress, será la mayor edición hasta la fecha con un crecimiento esperado de un 20% en el espacio de exposición, que se ampliará por primera vez a dos pabellones.