Se recaudaron 92 mil pesos en el remate a beneficio del Hogar de Ancianos

Información General

El tradicional remate anual tuvo una nueva y exitosa edición. Se remató todo tipo de productos y artefactos. Lo recaudado será destinado para arreglos sanitarios según dieron a conocer las Damas Vicentinas.



Si bien el clima no ayudó demasiado, el público acompañó de buena forma y más de 500 personas estuvieron presentes en el evento organizado por la Asociación Damas Vicentinas de Olavarría. Se desarrolló ayer la 12ª edición del remate a beneficio del Hogar de Ancianos, gracias al cual se recaudó más de 92 mil pesos.



El predio del hogar -ubicado en Rivadavia 4256- fue sede de un nuevo remate a su total beneficio, con la subasta de un enorme número de productos y elementos variados. Es que, apelando a la solidaridad de los olavarrienses, se conformaron más de 220 lotes a entera disposición de todos los presentes. Los organizadores destacaron la buena predisposición de la comunidad local para la donación de todo lo que se ofreció en este tradicional remate.



El principio de la jornada fue con lluvia, pero de a poco el panorama fue cambiando. Es que a las 15, momento de inicio del remate, el agua caída tomó protagonismo. A medida que pasó el evento la suerte cambió, las nubes se movieron y cesó la lluvia, haciendo un evento más confortante y permitiendo una mayor comodidad para todos aquellos interesados en comprar. Y en el cierre del mismo, pasadas las 17, el sol dijo presente para darle un fin ideal al remate que condujo, como sucede habitualmente, Sergio Vazzano.



La oferta fue variada. Hubo todo tipo de muebles, tradicionales como mesas y sillas pero otros no tanto, electrodomésticos, accesorios y piezas de cocina, televisores, relojes, y hasta aspiradoras y maquinas de coser. Realmente la propuesta fue amplia, y los presentes mostraron cierta satisfacción por este punto que caracterizó al remate a beneficio del Hogar de Ancianos.



En cuanto a lo recaudado, que fue más de 92 mil pesos, ya tiene destino. Según dio a conocer a este Diario la Asociación Damas Vicentinas de Olavarría, a cargo del Hogar de Ancianos mediante donaciones que recibe de la comunidad, los fondos serán destinados a reparaciones en sanitarios del Hogar de Señoras. Vale aclarar que el Hogar de Ancianos forma parte del Complejo San Vicente de Paúl, donde también está el Hogar de Señoras, una institución que se unificó hace algunos años debido a la imposibilidad de poder mantener otro lugar.



Un dato importante a dar es que el Hogar de Ancianos es el único del partido de Olavarría que recibe adultos mayores de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad. Es por eso que este remate, como otros tantos eventos a beneficio, son fundamentales para el normal desarrollo de la institución. Ante cada colaboración de la comunidad, el Hogar de Ancianos se muestra agradecido por la importancia de cada una de ellas.



Un remate exitoso



Sergio Vazzano, como ocurre cada año, encabezó el remate que tuvo lugar en el Hogar de Ancianos. "Se recaudó más de 92 mil pesos y hubo una buena concurrencia de público. Hay que resaltar que llegó gente de ciudades vecinas como Bolívar, Azul, Laprida y General La Madrid, entre otros. Se vendió todo lo que había y en el final de la tarde salió el sol para acompañarnos. Quedamos todos muy conformes con este remate", afirmó.



"El público quedó feliz por todo lo desarrollado porque fue un remate transparente. Nos corresponde agradecer a la comunidad que donó las cosas y explicar que lo recaudado será destinado a la refacción de baños nuevos que se están haciendo en el hogar", agregó.



En este sentido, Sergio Vazzano volvió a destacar la respuesta de la comunidad para donar todo lo subastado y pidió disculpas por la no recolección de otros productos disponibles. "Ayer nos quedaron pendientes 30 viajes para hacer por diferentes sectores de la ciudad e ir a buscar cosas. La gente nos llamaba con una alta frecuencia pero no nos dieron los tiempos", señaló.



En consecuencia, el remate tuvo la posibilidad de contar con más lotes para subastar pero "la lluvia de la mañana también perjudicó nuestra movilidad". Sin embargo, Vazzano destacó que "lo importante es que fueron todos vendidos, incluso se subastó hasta un Citroën. La situación del país y las inclemencias del tiempo no influyeron para nada en la realización de este evento".



"Hablé mucho con la gente de Bolívar que llegó y que siempre están. Les gusta participar de este remate por lo que pueden comprar, por los precios y su transparencia. Ni bien termina el debate se da a conocer el importe a todos los presentes. Es algo que se destaca", subrayó.



Además, el encargado de la actividad comentó que "se remataron los productos esperados y todo se desarrolló con normalidad a pesar del inicio con lluvia. Más allá de lo que sucedió desde lo climatico, la gente vino igual porque estamos hablando de una colaboración. Esta es la esencia del remate".



En relación a la Asociación Damas Vicentinas de Olavarría comentó que "sus integrantes quedaron muy conformes con el remate. Ellos me confían todo a mi, sobre todo la logística y preparación. Me gusta estar en todos los detalles y por eso surge el evento que surge".



"Para mi es un orgullo estar al frente de este remate de todos los años. Por la mañana mucha gente me consultó por su suspensión, pero ésto es parte de un trabajo de muchas horas y con mucha gente involucrada, por lo que no se puede suspender de un momento a otro. El panorama estaba complicado pero el evento terminó siendo excelente, y hacerlo a beneficio del hogar es reconfortante", finalizó Sergio Vazzano.